நிர்பயா குற்றவாளிகளின் தூக்கு தள்ளிப் போகிறது?

புதுடில்லி : நிர்பயா குற்றவாளிகள் 4 பேரும் மாறி மாறி கருணை மனு தாக்கல் செய்து வருவதால் தூக்கு தண்டனை மேலும் தள்ளிப் போகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.





டில்லியில் 2012 ம் ஆண்டு ஓடும் பஸ்சில் மருத்துவ மாணவி பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட வழக்கில் குற்றவாளிகள் 4 பேருக்கும் தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. முதலில் ஜன.,22 ம் தேதி காலை 7 மணிக்கு தூக்கு நிறைவேற்றப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், குற்றவாளிகள் தாக்கல் செய்த வழக்குகள் நிலுவையில் இருந்ததால், தூக்கு தேதி பிப்.,1 ம் தேதி காலை 6 மணிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.









இதற்கிடையில் குற்றவாளிகளில் ஒருவனான முகேஷ் சிங், தனது கருணை மனு நிராகரிக்கப்பட்டதை எதிர்த்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வழக்கு தொடர்ந்தான். இந்த மனுவை சுப்ரீம் கோர்ட் நேற்று(ஜன.,29) தள்ளுபடி செய்தது. இதனால் அவரது தூக்கு உறுதியான நிலையில். மற்றொரு குற்றவாளியான அக்ஷய் தாகூர் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்ததுடன், கருணை மனுவும் அளிக்க உள்ளான். இவனது சீராய்வு மனுவை சுப்ரீம் கோர்ட்டின் 5 நீதிபதி அமர்வு விசாரிக்க உள்ளது.









இந்நிலையில் மற்ற இரு குற்றவாளிகளும் கருணை மனு அளிக்க முடிவு செய்துள்ளனர். இவர்கள் 3 பேரின் கருணை மனுக்களும் நிராகரிக்கப்பட்டாலும், சட்ட விதிகளின்படி கருணை மனு நிகரிக்கப்பட்ட அடுத்த 14 நாட்களுக்கு பிறகே தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்ற வேண்டும். இதனை மனதில் வைத்தே தூக்கு நிறைவேற்றப்பட்ட இன்னும் 2 நாட்களே உள்ள நிலையில், குற்றவாளிகள் ஒவ்வொருகராக மாறி மாறி கருணை மனு அளித்து வருகின்றனர். இவர்களின் மனுக்கள் இன்று நிராகரிக்கப்பட்டால் கூட, அடுத்த 14 நாட்களுக்கு பிறகே தண்டனை நிறைவேற்ற முடியும். இதனால் கோர்ட் உத்தரவின்படி பிப்.,1 ம் தேதி தூக்கு நிறைவேற்றப்படுவது சந்தேகமே.

