ஐரோப்பிய யூனியனில் சிஏஏ.,வுக்கு எதிரான தீர்மானம் நிறுத்தி வைப்பு

புதுடில்லி : இந்தியாவில் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள குடியுரிமைத் திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக ஐரோப்பிய யூனியன் பார்லி.,யில் கொண்டு வரப்பட்ட தீர்மானம் கடைசி நேரத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது. இது சர்வதேச அரங்கில் இந்தியாவிற்கு கிடைத்த வெற்றியாக பார்க்கப்படுகிறது.



சிஏஏ.,வுக்கு எதிராக ஐரோப்பிய யூனியன் பார்லி.,யில் 5 அமைப்புகள் சார்பில் 6 தீர்மானங்கள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன. ஐநாவின் மனித உரிமைகள் ஆணையம் கடந்த மாதம் விடுத்த அறிவிப்பில், சிஏஏ என்பது அடிப்படையில் பாகுபாட்டுடன் இருப்பதாகக் குறிப்பிட்டது. மேலும் இந்தச் சட்டம் , சர்வதேச மனித உரிமை விதிகளுக்கும், இந்தியா, ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்கு இடையே 2005 ஆண்டு நிறைவேற்றப்பட்ட மனித உரிமை ஒப்பந்தத்திற்கும் எதிராக இருப்பதாகவும் ஐரோப்பிய எம்பிக்கள் குழுவினர் தெரிவித்திருந்தனர்.







ஐரோப்பிய யூனியன் எம்பிக்கள் குழுவினரின் முயற்சிக்கு இந்தியா கண்டனம் தெரிவித்திருந்தது. இது தொடர்பாக ஐரோப்பிய யூனியன் பார்லி., தலைவர் டேவிட் மரியா சசோலிக்கு இந்திய லோக்சபா சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா கடந்த வாரம் அனுப்பிய கடிதத்தில், 'ஒரு நாட்டின் பார்லி.,யில் நிறைவேற்றப்பட்ட சட்டம் குறித்து, இன்னொரு நாட்டின் பார்லி., தீர்ப்பளிப்பது பொருத்தமற்றது எனக் குறிப்பிட்டிருந்தார்.



மேலும் ஜனநாயக நாடுகளில், ஒரு நாட்டின் எம்.பி.க்கள், மற்றொரு நாட்டின் பார்லி.,யின் இறையாண்மை முறையை மதிக்க வேண்டும்' என குறிப்பிட்டிருந்தார். இந்த நிலையில் சிஏஏ.,வை விமர்சிக்கும் கூட்டுத் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதம் நேற்று நடத்தப்படுவதாக இருந்தது.







இந்நிலையில் சிஏஏ.,வுக்கு எதிரான தீர்மானம் கொண்டு வந்த 6 குழுக்களில், இ சி ஆர் எனப்படும் ஐரோப்பிய பழமைவாத மற்றும் சீர்திருத்தக் குழு என்ற குழு தனது தீர்மானத்தை வாபஸ் பெற்றுள்ளது. இதையடுத்து சிஏஏ.,வுக்கு எதிரான தீர்மானம் வரும் மார்ச் மாதம் வரை தள்ளிப் போக வாய்ப்பிருப்பதாக அரசியல் நிரபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.



மார்ச் மாதத்தில் பிரதமர் மோடியின் ஐரோப்பிய பயணத்தின் போது, உடன் செல்லவிருக்கும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கரிடம் சிஏஏ குறித்து நேரடியாக விளக்கம் பெறலாம் என சில எம்பிக்கள் கருத்துத் தெரிவித்திருந்தனர். இதனையடுத்து இந்தியாவுக்கு எதிரான தீர்மானம் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இது இந்தியாவின் ராஜதந்திரத்திற்கு கிடைத்த வெற்றி என்றும் கூறப்படுகிறது.

