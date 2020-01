ரத்தன் டாடா காலில் விழுந்த இன்போசிஸ் நாராயண மூர்த்தி

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

மும்பை : இன்போசிஸ் நிறுவனரான நாராயணமூர்த்தி, மேடையில் அனைவரின் முன்னிலையில், நாட்டின் முன்னணித் தொழிலதிபர்களில் ஒருவரும், பல ஆண்டு கால நண்பருமான ரத்தன் டாடாவின் காலில் விழுந்து ஆசிபெற்ற காட்சி, இணையத்தில் வேகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.



சர்வதேச தொழில் முனைவோருக்கான கூட்டமைப்பு சார்பில், ரத்தன் டாடாவிற்கு TIEcon ன் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது வழங்கும் விழா மும்பையில் நடைபெற்றது. டாட்டாவிற்கு விருதை வழங்கிய நாராயணமுர்த்தி அவரது காலில் விழுந்து ஆசிபெற்றார். இது தொடர்பான வீடியோவை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ள ரத்தன் டாடா, நாராயணமூர்த்தியின் செயல்பாடு தன்னை நெகிழச் செய்து விட்டதாகவும், அவரது கையால் விருது பெற்றது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.







சமூகவலைதளங்களில் இந்தப் படத்தைப் பகிர்ந்துள்ள பலரும் இரு தொழிலதிபர்களையும் புகழ்ந்துள்ளனர். டுவிட்டரிலும் இந்த புகைப்படங்கள் வெளியிடப்பட்டு, வைரலாக்கப்பட்டு வருகிறது. இது பணிவான, வரலாற்று சிறப்பு மிக்க நிகழ்வாகவே இணையதளவாசிகளால் பார்க்கப்படுகிறது.

