பார்லி., பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர்: நாளை கூடுகிறது

புதுடில்லி : பார்லி., பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் ஜனதிபதி ராம்நாத் கோவிந்தின் உரையுடன் நாளை (ஜன.,31) காலை 11 மணிக்கு துவங்குகிறது. இந்த கூட்டத் தொடர் 2 பகுதிகளாக நடத்தப்பட உள்ளது.



ஜன.,31 முதல் பிப்.,11 வரை முதல் பகுதியும், மார்ச் 2 துவங்கி ஏப்.,3 வரை 2வது பகுதியும் நடைபெற உள்ளது. இதில் பிப்.,1 ம் தேதி 2020-21 ம் ஆண்டிற்கான பொது பட்ஜெட்டை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்ய உள்ளார். இது இவர் தாக்கல் செய்யும் 2வது பட்ஜெட்.







பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் போது சிஏஏ.,வுக்கு எதிரான போராட்டம், பொருளாதார நிலை உள்ளிட்ட விவகாரங்களை எழுப்பி மத்திய அரசுக்கு எதிராக கேள்விகள் எழுப்ப எதிர்க்கட்சிகள் திட்டமிட்டுள்ளன. கடந்த ஆண்டு பட்ஜெட் உரையின் போதும் மஹா., அரசியல் சூழல் தொடர்பாக குரல் எழுப்பிய எதிர்க்கட்சிகள் அமளியில் ஈடுபட்டுள்ளன. இந்த பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் அனைத்து விவகாரங்கள் குறித்து விவாதிக்கவும் அரசு தயாராக உள்ளதாக பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளதால், அமளியின்றி அமைதியான முறையில் பட்ஜெட் தாக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

