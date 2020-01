நிர்பயா குற்றவாளிகளுக்கு தூக்கு: நாளை ஒத்திகை

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி : நிர்பயா குற்றவாளிகள் 4 பேரையும் தூக்கிலிடுவது தொடர்பான ஒத்திகை நாளை (ஜன.,31) நடைபெற உள்ளதாக டில்லி திகார் சிறை அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார்.



2012 ம் ஆண்டு டில்லியில் ஓடும் பஸ்சில் மருத்துவ மாணவி பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட வழக்கில் குற்றவாளிகள் 4 பேருக்கும் தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. குற்றவாளிகள் 4 பேரும் சீராய்வு மனு, கருணை மனு தாக்கல் செய்து வந்தாலும், அந்த மனுக்கள் அனைத்தும் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இருந்தும், குற்றவாளிகள் அளித்த மனுக்கள் மீத இன்னும் முடிவு எடுக்கப்படாமல் உள்ளதால் பிப்.,1 ம் தேதி தூக்கு தண்டனையை நிறைவேற்ற இடைக்கால தடை விதிக்க வேண்டும் என குற்றவாளிகள் தரப்பு வழக்கறிஞர் ஏ.பி.சிங்., சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இன்று புதிய மனுவை தாக்கல் செய்துள்ளார்.







குற்றவாளிகள் கருதண மனு அளித்துள்ளதாலும், மனுக்கள் நிலுவையில் உள்ளதாலும் பிப்.,1 ம் தேதி அறிவித்தபடி தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்றப்படுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இந்நிலையில் திட்டமிட்டபடி பிப்.,1 ம் தேதி குற்றவாளிகள் 4 பேரும் தூக்கிலிடப்படுவார்கள் என திகார் சிறை அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார்.



அதிகார் ஒருவர் கூறுகையில், 2012 ம் ஆண்டு பாலியல் பலாத்கார வழக்கில் குற்றவாளிகள் 4 பேருக்கும் உ.பி.,யின் மீரட் பகுதியை சேர்ந்த தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்றும் ஊழியரான பவன் ஜலாத் தண்டனையை நிறைவேற்ற உள்ளார். இதற்கான ஒத்திகை நாளை (ஜன.,31) திகார் சிறை வளாகத்தில் நடக்க உள்ளது. குற்றவாளிகள் 4 பேரும் திட்டமிட்டபடி பிப்.,1 ம் தேதி தூக்கிலிடப்படுவார்கள் என்றார்.

Advertisement