ஜெயிலுக்கு போனால் தலைவராகலாம்: பாஜ., தலைவர் ஐடியா

கோல்கட்டா: ஜெயிலுக்கு சென்றால் மட்டுமே அரசியல் தலைவர் ஆக முடியும் என மேற்குவங்க பாஜ., தலைவர் திலீப் கோஷ் சர்ச்சை கருத்தை கூறியுள்ளார்.



மேற்கு வங்கம் மாநிலம் பராக்போரில் உள்ள மங்கல் பாண்டே பார்க்கில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் அம்மாநில பாஜ., தலைவர் திலீப் கோஷ் கலந்து கொண்டார். அப்போது பாஜ.,வினரிடம் அவர் பேசியதாவது: மாநிலத்தில் சிஏஏ மற்றும் என்ஆர்சி.,க்கு எதிராக நடக்கும் போராட்டத்தை திரிணாமுல் காங்., ஆதரித்து வருகிறது. இங்கு சட்டம் - ஒழுங்கு பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.







போலீசாரிடம் நீங்கள் (பாஜ.,வினர்) சிக்கினால் கவலைப்படாதீர்கள். ஜெயிலுக்கு செல்லாமல் யாரும் தலைவராக முடியாது. போலீஸ் உங்களை பிடிக்கவில்லை என்றால், நீங்களாக ஏதாவது செய்து ஜெயிலுக்கு செல்லுங்கள். அப்போதுதான் மக்கள் உங்களுக்கு கீழ்ப்படிவார்கள். அரசியலில் மென்மையான இதயமுள்ளவர்களுக்கு இடமில்லை. இவ்வாறு திலீப் கோஷ் பேசினார்.

