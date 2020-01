ஜாமியா தாக்குதலுக்கு பணம் கொடுத்தது யார்? : ராகுல்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி : ஜாமியா பல்கலை.,யில் சிஏஏ.,வுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்திய மாணவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தியவருக்கு பணம் கொடுத்தது யார் என காங்., எம்.பி., ராகுல் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.



டில்லி ஜாமியா பல்கலை.,யில் சிஏஏ மற்றும் என்ஆர்சி.,யை எதிர்த்து மாணவர்கள் போராட்டம் நடத்தினர். அப்போது கையில் துப்பாக்கியுடன் வந்த 11 ம் வகுப்பு படிக்கும் சிறுவன், ஜெய் ஸ்ரீராம் என முழங்கியபடி, போராட்டம் நடத்திய மாணவர்களை நோக்கி சுட்டார். இதில் ஒருவர் படுகாயம் அடைந்தார். அவரை போலீசார் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.







இச்சம்பவம் குறித்து பார்லி., கூட்டத்தொடரில் கலந்து கொள்ள வந்த காங்., எம்.பி., ராகுலிடம் செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த ராகுல், அந்த தாக்குதல் நடத்தியவருக்கு பணம் கொடுத்தது யார்? என பதில் கேள்வி எழுப்பி விட்டு சென்றார். முன்னதாக நேற்று (ஜன.,30) மகாத்மா காந்தியின் வரிகளை குறிப்பிட்டு ராகுல் டுவீட் செய்திருந்தார். அதில், என்னால் உங்களுக்கு வன்முறையை கற்றுத்தர முடியாது. எனக்கு அதன் மீது நம்பிக்கையில்லை. உங்கள் உயிரே போவதாக இருந்தாலும் யாருக்கும் தலை வணங்காதீர்கள் என்பதை மட்டுமே என்னால் உங்களுக்கு கற்றுத்தர முடியும் என குறிப்பிட்டிருந்தார்.

