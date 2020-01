கொரோனா பாதிப்பு: தமிழகத்தில் 242 பேர் கண்காணிப்பு

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுக்கோட்டை: கொரோனா வைரஸ் பாதிப்புள்ள சீனாவில் இருந்து தமிழகம் திரும்பிய 242 பேர் தமிழக அரசின் கண்காணிப்பில் உள்ளதாக சுகாதார அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார்.



தமிழக சுகாதார அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கூறுகையில், கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு உள்ள சீனாவில் இருந்து 242 பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு கண்காணிப்பில் உள்ளனர். அவர்கள், சுகாதாரத்துறையுடன் தொடர்பில் உள்ளனர். இந்த வைரஸ் பாதிப்பு தமிழகத்தில் இல்லை. இதனால், மக்கள் பீதி அடையாமல், எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும்.

திருவண்ணாமலையை சேர்ந்த நபரை பரிசோதனை செய்ததில் அவருக்கு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இல்லை என்பது உறுதியாகியுள்ளது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.







