சீனாவிலிருந்து தாயகம் திரும்பும் இந்தியர்கள்: அடுத்து என்ன?

புதுடில்லி: கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பின் மையப்புள்ளியாக விளங்கும் வுஹான் நகரில் சிக்கி தவிக்கும் வுஹான் நகரில் சிக்கி தவிக்கும் 400 இந்தியர்களை அழைத்து வர ஏர் இந்தியாவின் போயிங் 747 ஜம்போ விமானம் டில்லியிலிருந்து கிளம்பி சென்றது. அந்த விமானம் மும்பையில் இருந்து கிளம்பி டில்லி சென்றது. அங்கு, சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வழங்கிய நாளை (பிப்.,1) அதிகாலை 2 மணியளவில் டில்லி திரும்பும் அவர்கள், டில்லி மற்றும் மனேசர் பகுதியில் தனியாக வைக்கப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட உள்ளனர். இந்தியர்களை அழைத்து வர மற்றொரு சிறப்பு விமானம் நாளை சீனா செல்ல உள்ளதாக ஏர் இந்தியா செய்தி தொடர்பாளர் தெரிவித்துள்ளனர்.





இதன் முக்கிய அம்சங்கள்





1. வுஹான் நகரில் இருந்து சொந்த ஊர் திரும்பியதும், டில்லி மற்றும் மனேசர் நகரில் உள்ள மையங்களில் 14 நாட்கள் தனியாக வைக்கப்பட்டு அவர்கள் கண்காணிக்கப்பட உள்ளனர். அப்போது, அவர்களிடம், கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இல்லை என்பது உறுதி செய்யப்படும்.

2. சீனா சென்றுள்ள விமானத்தில், டில்லி ராம் மனோகர் லோகியா மருத்துவமனையை சேர்ந்த 5 மருத்துவர்கள், மருத்துவ அதிகாரி ஒருவர் உடன் சென்றுள்ளார். மேலும் அந்த விமானத்தில் சிறப்பு மருத்துவ உபகரணங்கள், கையுறைகள், முகமூடிகள் மற்றும் மருந்து பொருட்கள் உள்ளன.



3. சீனா சென்றதும், அந்த விமானத்தில் இருக்கும் விமான ஊழியர்கள் மற்றம் டாக்டர்கள் வெளியேற தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. பாதுகாப்பு உடைகள் மற்றும் சாதனங்களை அணிந்திருக்க வேண்டும்.



4. விமானிகள், பாதுகாப்பு அதிகாரிகள், டாக்டர்கள் மற்றும் பொறியாளர்கள் சொந்த ஊர் திரும்பியதும், ஒரு வாரம் தனி அறையில் வைக்கப்பட்டு கண்காணிக்கப்படுவார்கள். அவர்களுக்கு வைரஸ் பாதிப்பு இருந்தால், அவர்கள் சிறப்பு வார்டில் அனுமதிக்கப்படுவார்கள். விமான ஊழியர்கள், பயணிகளுடன் குறைந்தபட்ச தொடர்பை ஏற்படுத்த வேண்டும். பயணிகளுக்கான உணவு, குடிநீர் ஆகியவை அவர்களது இருக்கைகளில் வைக்கப்படும்.



5. கொரோனா வைரஸ் காரணமாக 200க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்த நிலையில், இதனை சர்வதேச சுகாதார அவசரநிலையாக உலக சுகாதார அமைப்பு அறிவித்துள்ளது.



6.இந்தியாவில், முதல் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு நேற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. வுஹான் நகரில் இருந்து திரும்பிய கேரள மாணவி, இந்த வைரசால் பாதிக்கப்பட்டது. தெரியவந்துள்ளது. அந்த மாணவியை தனி அறையி வைத்து சிகிச்சை அளித்து வருவதாகவும், அவரது உடல்நிலை நிலையாக உள்ளதாக கேரள சுகாதார அமைச்சர் சைலஜா தெரிவித்துள்ளார்.

7.கேரளாவில், கொனோராவைரஸசால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் என 3 பேர் மீது சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், அவர்களுக்கு, தனி அறையில் வைத்து சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. நாடு முழுவதும் 800 பேரை டாக்டர்கள் கண்காணித்து வருகின்றனர்.



8.கடந்த 2002 - 03 காலகட்டத்தில் சீனா மற்றும் ஹாங்காங்கை 800 பேரை பலிவாங்கிய சார்ஸ் வைரஸ் போல், இந்த கொரோனா வைரசும் பலரை பழிவாங்கி வருவதால், பெரிய அச்சுறுத்தலாக உள்ளது. இன்னும் 3 மாதத்தில் தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படும் என விஞ்ஞானிகள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.

