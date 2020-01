மோடி இந்தியாவின் பிரதமர்: பாக்., அமைச்சருக்கு கெஜ்ரிவால் பதிலடி

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: டில்லி சட்டசபை தேர்தலில் பிரதமர் மோடியை தோற்கடிக்க வேண்டும் என பாக்., அமைச்சர் தெரிவித்த கருத்துக்கு, அவர் இந்தியாவின் பிரதமர் என்றும், பயங்கரவாதிகளின் தலையீட்டை பொறுத்துக்கொள்ள மாட்டோம் எனவும் டில்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் சரியான பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.









பிரதமர் மோடி சமீபத்தில் நடந்த என்சிசி., மாணவர்களின் அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சியில் பேசியபோது, பாகிஸ்தானை தோற்கடிக்க இந்தியாவின் முப்படைக்கு 10 நாட்கள் போதும் என பேசியிருந்தார். இந்த செய்தியை குறிப்பிட்டு பாக்., அமைச்சர் பவத் ஹூசைன் விமர்சித்து டுவிட்டரில் பதிவிட்டிருந்தார். அதில், இந்திய மக்கள் மோடியை தோற்கடிக்க வேண்டும், அவர் மற்றொரு மாநிலத் தேர்தலையும் (பிப்.,8ல் டில்லி சட்டசபை தேர்தல்) இழக்க வேண்டும். காஷ்மீர் விவகாரம், குடியுரிமைச் சட்டம் மற்றும் பொருளாதாரம் தோல்வி ஆகியவற்றின் உள் மற்றும் வெளிப்புற எதிர்வினைகளால், மோடி சமநிலையை இழந்துள்ளார், என பதிவிட்டிருந்தார்.









பாக்., அமைச்சரின் இந்த பதிவுக்கு கெஜ்ரிவால் பதிலடி கொடுத்துள்ளார். பவத் ஹூசைனின் பதிவை சுட்டிக்காட்டிய அவர் பதிவிட்டதாவது: மோடி இந்தியாவின் பிரதமர். எனக்கும் ஒரு பிரதமர் இருக்கிறார். டில்லி தேர்தல் இந்தியாவின் உள் பிரச்சினை மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு மிகப்பெரிய ஆதரவாளர்களின் தலையீட்டை நாங்கள் பொறுத்துக் கொள்ளவில்லை. பாகிஸ்தான் எவ்வளவு முயன்றாலும், அது இந்த நாட்டின் ஒற்றுமையைத் சீர்குலைக்க முடியாது. இவ்வாறு கெஜ்ரிவால் பதிவிட்டுள்ளார்.





துப்பாக்கியை தரும் பா.ஜ.,



டில்லி ஜாமியா பல்கலை.,யில் நேற்று நடைபெற்ற துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவம் குறித்து டுவிட்டரில் கெஜ்ரிவால்; டில்லி அரசு பள்ளி மாணவன் ஒருவன் ஐடி - டெக் மாநாட்டில் பேசிய வீடியோ பதிவிட்டுள்ளார். அத்துடன், தொழில்முனைவோர் ஆகும் கனவை கண்களில் பார்ப்பதால் நாங்கள் மாணவர்களின் கைகளில் பேனாக்கள் மற்றும் கம்ப்யூட்டர்களை தருகிறோம். அவர்கள் துப்பாக்கியையும், வெறுப்பையும் தருகிறார்கள். உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு எதை தர நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள். அதை பிப்.,8 அன்று கூறுங்கள் என இந்தியில் கருத்து பதிவிட்டுள்ளார்.

