மாணவிகளுக்கு ஸ்கூட்டர்: பா.ஜ., தேர்தல் வாக்குறுதி

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி : டில்லியில் பா.ஜ., ஆட்சிக்கு வந்தால் பள்ளி செல்லும் மாணவிகளுக்கு எலக்ட்ரானிக் ஸ்கூட்டர் வழங்கப்படும் என பா.ஜ., தேர்தல் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.



டில்லி சட்டசபை தேர்தல் பிப்.,8 ம் தேதி நடக்க உள்ளது. இதற்கான பா.ஜ.,வின் தேர்தல் அறிக்கையை மத்திய அமைச்சர்கள் நிதின் கட்காரி, ஹர்ஷவர்தன், மனோஜ் திவாரி, பிரகாஷ் ஜவடேக்கர் ஆகியோர் கூட்டாக இன்று வெளியிட்டனர். பின்னர் அதில் இடம்பெற்றுள்ள சிறப்பம்சங்கள் குறித்து நிதின் கட்காரி விளக்கினார்.



அதன் விபரம் :



* டில்லி-மீரட் இடையே 16 வழிச்சாலை வரும் ஏப்ரல் மாதம் திறந்து வைக்கப்படும். ரூ.8000 கோடியில் 90 கி.மீ.,க்கு சாலை அமைக்கப்படும்.

* டில்லி-மும்பை இடையே உலகின் பெரிய நெடுஞ்சாலை அமைக்கப்பட உள்ளது. ரூ.3000 கோடி முதலீட்டில் அடுத்த 3 ஆண்டுகளுக்குள் அமைக்கப்பட உள்ள இந்த சாலையால் மக்கள் டில்லியில் இருந்து மும்பைக்கு 12 மணி நேரத்தில் பயணிக்க முடியும்.







* எங்களால் டில்லியின் முகத்தை மாற்ற முடியாது. ஆனால் அதன் விதியை மாற்ற சில இலவசங்களை வழங்க உள்ளோம். தேசிய தலைநகரின் வளர்ச்சிக்காக புல்லட் ரயில் திட்டம் கொண்டு வரப்படும்.

* பா.ஜ., வரலாற்றில் டில்லி முக்கிய இடம்பெறும். டில்லியின் எதிர்காலத்தை பா.ஜ., மாற்றிக்காட்டும்.

* அனைத்து குடும்பத்திற்கும் சுத்தமான குடிநீர், ஏழைகளுக்கு நல்ல தரமான மாவு கிலோ ரூ.2 க்கு வழங்கப்படும்.

* 10 புதிய கல்லூரிகள், பேட்டி பச்சோ, பேட்டி பதோ திட்டத்தின் கீழ் பள்ளி செல்லும் மாணவிகளுக்கு சைக்கிள் மற்றும் இ-ஸ்கூட்டர் வழங்கப்படும்.

* பிறந்த குழந்தைக்கு வங்கி கணக்கு.

* டில்லியின் காற்று மற்றும் தண்ணீர் தூய்மைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படும்.

Advertisement