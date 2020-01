கொரோனா அச்சம் எதிரொலி; எல்லையில் தீவிர கண்காணிப்பு

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

சென்னை:கேரள மாணவிக்கு கொரோனா வைரஸ் தாக்கப்பட்டதன் எதிரொலியால், தமிழக - கேரள எல்லைப் பகுதிகளில் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டு உள்ளன.



சீனாவை அச்சுறுத்திய, 'கொரோனா வைரஸ்' பல்வேறு நாடுகளுக்குப் பரவி வரும் நிலையில், சீனாவில் இருந்து திரும்பிய கேரள மருத்துவ மாணவிக்கு, இந்த வைரஸ் பாதிப்பு இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.இதனால், கேரளாவில் இருந்து வருபவர்களையும், அவர்களது வாகனங்களையும் தீவிரமாக சோதனை செய்த பின், தமிழகத்துக்குள் அனுமதிக்குமாறு, தமிழகச் சுகாதாரத்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.







இதையடுத்து, பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருத்துவத்துறை சார்பில், மருத்துவக் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அவர்கள், கோவை, தேனி உள்ளிட்ட தமிழக - கேரள மாநில எல்லையோர மாவட்டங்களின் சோதனைச்சாவடிகளில் தீவிர வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.



குறிப்பாக, கேரளாவில் இருந்து வருவோருக்கு காய்ச்சல் பாதிப்பு இருக்கிறதா என சோதனை செய்கின்றனர். சளி, காய்ச்சல், இருமல் போன்ற அறிகுறிகள் இருப்பவர்களை, அருகில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைக்குச் சென்று, சிகிச்சை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்துகின்றனர். கேரள வாகனங்களுக்குக் கிருமி நாசினி மருந்து தெளித்த பின் தமிழகத்துக்குள் அனுமதிக்கின்றனர்.

