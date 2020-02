அவ்வையார் பாடலை சுட்டிக்காட்டி நிர்மலா பேச்சு

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி : நிர்மலா தனது பட்ஜெட் உரையில் அவ்வையாரின் பாடலை சுட்டிக்காட்டி பேசினார்.காஷ்மீரி கவிதையை வாசித்து பேசிய நிர்மலா, வேளாண் குறித்து பேசுகையில் "பூமி திருத்தி உண்" என்ற ஆத்திச்சூடி பாடலை சுட்டிக்காட்டி பேசினார். 3000 ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த பெண் கவிஞரான அவ்வையாளர், வேளாண்மை பற்றி மூன்றே வார்த்தையில் போதனைகள் வழங்கியதாகவும் அவர் புகழ்ந்து பேசினார்.



பூமி திருத்தி உண் என் ஆத்திச்சூடி பாடலுக்கு விளைநிலத்தை உழுது அதில் பயிர் செய்து உண் என்பது பொருள். இதனை முக்கிய நோக்கமாக கொண்டு மோடி அரசு செயல்படுவதாகவும் நிர்மலா கூறினார்.





