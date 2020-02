இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.



புதுடில்லி: தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆதிச்சநல்லூரில் சிறப்பு வாய்ந்த அருங்காட்சியகம் அமைக்கப்படும் என பட்ஜெட்டில் நிதியமைச்சர் நி்ரமலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார்.மேலும் அவர், சுற்றுலா துறையில், இந்தியா 34 வது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது எனவும், ராஞ்சியில் பழங்குடியினருக்காக அருங்காட்சியகமும், குஜராத், அசாம் உள்ளிட்ட இடங்களில் தொல்லியல் துறை சார்பில் அருங்காட்சியகம் அமைக்கப்படும் எனக்கூறிய அவர், கலாசார துறைக்கு 3,150 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படும் எனவும் தெரிவித்தார்.









