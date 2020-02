நியூஸி.,யை ஒயிட்வாஷ் செய்தது இந்தியா; 5/0 என வெற்றி

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

மவுன்ட் மவுன்கனுய்: நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஐந்தாவது 'டுவென்டி-20' போட்டியில் இந்திய அணி 7 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. தொடரை 5-0 என முழுமையாக வென்றது.







நியூசிலாந்து சென்றுள்ள இந்திய அணி ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட 'டுவென்டி-20' தொடரில் பங்கேற்றது. முதல் நான்கு போட்டிகளில் வென்ற இந்தியா 4-0 என தொடரில் முன்னிலையில் இருந்தது. ஐந்தாவது மற்றும் கடைசி போட்டி மவுன்ட் மவுன்கனுயில் நடந்தது. விராத் கோஹ்லிக்கு ஓய்வு தரப்பட்டதால், இந்திய அணியின் கேப்டன் பொறுப்பை ரோகித் ஏற்றார். தோள்பட்டை காயத்தால் அவதிப்படும் வில்லியம்சனுக்குப்பதில் மீண்டும் நியூசிலாந்து அணியை சவுத்தீ வழிநடத்தினார். 'டாஸ்' வென்ற கேப்டன் ரோகித் பேட்டிங் தேர்வு செய்தார்.







சாம்சன் ஏமாற்றம்





இந்திய அணிக்கு லோகேஷ் ராகுல் உடன் சாம்சன் துவக்கம் தந்தார். கிடைத்த வாய்ப்பை சாம்சன் (2 ) மீண்டும் வீணடித்தார். ராகுல், கேப்டன் ரோகித் அசத்தினர். இரண்டாவது விக்கெட்டுக்கு 88 ரன்கள் சேர்த்தபோது, ராகுல் (45) அரை சத வாய்ப்பை இழந்தார். ரோகித் அரை சதம் கடந்தார். இவர் 60 ரன்களில் இடது கால் பின்புறம் ஏற்பட்ட தசைபிடிப்பு காரணமாக 'ரிட்டயர்டு ஹர்ட்' முறையில் திரும்பினார். குக்கெலின் பந்தில் ஷிவம் துபே (5) சிக்கினார். ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், மணிஷ் பாண்டே விரைவாக ரன் சேர்த்தனர். இந்திய அணி 20 ஓவரில் 3 விக்கெட்டுக்கு 163 ரன்கள் எடுத்தது. ஸ்ரேயாஸ் (33), மணிஷ் பாண்டே (11) அவுட்டாகாமல் இருந்தனர்.





ராஸ் டெய்லர் அரை சதம்





நியூசிலாந்து அணிக்கு கப்டில் (2), மன்ரோ (15) விரைவில் திரும்பினர். புருஸ் டக் அவுட்டானார். செய்பெர்ட், ராஸ் டெய்லர் ஜோடி இந்திய பந்துவீச்சை எளிதாக சமாளித்தது. செய்பெர்ட் (50) அரை சதம் அடித்தார். ராஸ் டெய்லர் அரை சதம் கடந்தார். ஷர்துல் தாகூர் 'வேகத்தில்' சான்ட்னர் (6), குக்கெலின் (0) அவுட்டாகினர். டெய்லர் 53 ரன்கள் எடுத்தார். பும்ரா பந்தில் கேப்டன் சவுத்தீ (6) ஆட்டமிழந்தார். நியூசிலாந்து அணி 20 ஓவரில் 9 விக்கெட்டுக்கு 156 ரன்கள் மட்டும் எடுத்து வீழ்ந்தது. சோதி (16), பென்னிட் (1) அவுட்டாகாமல் இருந்தனர்.













இதனையடுத்து, 'டுவென்டி-20' தொடரை 5-0 என முழுமையாக வென்றது.



