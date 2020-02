தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு இல்லை: அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

சென்னை: தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு இல்லை என்று தமிழக சுகாதார துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்தார்.



சென்னையின் ராஜிவ்காந்தி மருத்துவமனையில் கொரோனா வைரஸ் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைள் குறித்த கூட்டம் நடந்தது. கூட்டத்துக்கு பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த தமிழக சுகாதார துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் பேசியதாவது, 'சீனாவிலிருந்து வந்த 649 பேர் உட்பட 799 பேர் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். சென்னை ராஜிவ் மருத்துவமனையில் தனி வார்டில் அனுமதிக்ப்பட்டுள்ள 10 பேரிடம் கொரோனாவுக்கான அறிகுறிகள் ஏதும் இல்லை. இது தவிர திருச்சி மற்றும் ராமநாதபுரத்தில் சிகிச்சை பெறும் இருவருக்கும் கொரோனா பாதிப்பு இல்லை 1,642 மருத்துவர்களுக்கான கெரோனா பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் தயாராக உள்ளன. இதுவரை விமானநிலையங்களில் 5,543 பயணிகளிடம் தீவிரமாக பரிசோதனை நடத்தப்பட்டுள்ளது.







சென்னையிலுள்ள கிங் இன்ஸ்டிடியூட்டில் 5 பேரின் மாதிரி ஆய்வுக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளது. புனே ஆய்வகத்துக்கு 4 மாதிரிகள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன. கிங் இன்ஸ்ட்டியூட்டில் 48 மணிநேரத்தில் ஆய்வறிக்கையை பெற முடியும் இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.

Advertisement