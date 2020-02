ஆந்திரா ஓஎன்ஜிசி.,யில் கேஸ் கசிவு : மக்கள் வெளியேற்றம்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

விசாகப்பட்டினம் : ஆந்திராவில் ஓஎன்ஜிசி நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான பைப் லைனில் கேஸ் கசிவு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் பாதுகாப்பு கருதி அப்பகுதியில் இருந்து மக்கள் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர்.



கிழக்கு கோதாவரி மாவட்டத்தில் ஓஎன்ஜிசி நிறுவனத்தின் கேஸ் பைப் லைனில் 12 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக கேஸ் கசிந்து வருகிறது. பயங்கர சத்தத்துடன் கேஸ் வெளியேறி வருவதால், அதனை சரி செய்யும் பணியில் ஓஎன்ஜிசி நிறுவன ஊழியர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். சுமார் 10 தீயணைப்பு சிறப்பு வாகனங்களில் வந்துள்ள வீரர்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.







அசம்பாவிதங்கள் ஏதும் நடைபெறாமல் இருக்க அருகில் உள்ள உப்பிடி கிராமத்தை சேர்ந்த மக்கள் அங்கிருந்து வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர். அவர்கள் பாதுகாப்பான மாற்று இடத்தில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். உப்பிடி கிராமத்தில் மின்சாரம் மற்றும் மொபைல் போன் டவர்களின் இணைப்புக்கள் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் கோதாவரி மாவட்டம் முழுவதும் பதற்றம் நிலவுகிறது.

