ஹெலிகாப்டர் முன் படுத்து மறியல் செய்தவர் கைது

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

போபால்: மத்திய பிரதேசத்தில் மர்ம நபர் ஒருவர் ஹெலிகாப்டர் முன்படுத்து மறியல் செய்ததுடன், கல் வீசி தாக்கிய சம்பவம் நடந்துள்ளது.



மத்திய பிரதேச மாநிலம் போபாலில் ராஜா போக் விமான நிலையத்தில் புகுந்த ஒருவர் அங்கு நிறுத்தப்பட்டிந்த தனியார் ஹெலிகாப்டரை கல்வீசி தாக்கி சேதப்படுத்தினார். பின்னர், சுமார் 46 பயணிகளுடன் ஜெய்ப்பூர் செல்ல தயாராக இருந்த விமானம் முன்பாக படுத்து மறியலில் ஈடுபட்டதால் விமானம் நிறுத்தப்பட்டு பயணிகள் இறக்கி விடப்பட்டனர்.



மன நலம் பாதிக்கப்பட்ட அந்த மனிதர் விமான நிலையத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியதை அடுத்து மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படையினர் அவரை கைது செய்து அழைத்துச் சென்றனர். பின்னர் பயணிகள் மீண்டும் சோதனைக்குப் பிறகு விமானத்தில் ஏற அனுமதிக்கப்பட்டனர். இச்சம்பவம் குறித்து விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.







25 வயதான அந்த இளைஞர், அதிக பாதுகாப்பு நிறைந்த விமான நிலையத்திற்குள் எப்படி வந்தார் என்பது பற்றியம் விசாரிக்கப்பட்டு வருகிறது. காந்திநகர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் அவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

Advertisement