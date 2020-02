பாக்., மீது பா.ஜ.,வுக்கு காதல்: நடிகை பாய்ச்சல்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

இந்தூர்: பா.ஜ.,வுக்கு பாக்., மீது காதல் இருப்பதால் தான் பாக்., நாட்டவர் ஒருவருக்கு குடியுரிமை கொடுத்து, பத்ம விருதும் வழங்கி உள்ளதாக பாலிவுட் நடிகை ஸ்வாரா பாஸ்கர் குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.



மத்திய பிரதேசத்தின் இந்தூரில் Save the Constitution, Save the Country என்ற தலைப்பில் பேரணி நடந்தது. பேரணியில் கலந்து கொண்ட ஸ்வாரா, செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர், புதிய குடியுரிமை திருத்த சட்டம், அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிரானது. அகதிகளுக்கு குடியுரிமை வழங்குவதற்கும், ஊடுருவியவர்களை கைது செய்து வெளியேற்றுவதற்கும் ஏற்கனவே சட்ட நடைமுறைகள் உள்ளது. இந்த அரசு பாக்.,ஐ சேர்ந்த பாடகர் அட்னன் சாமிக்கு (Adnan Sami) 2016 ல் குடியுரிமை வழங்கியதுடன், அதன் அடிப்படையில் தற்போது பத்மஸ்ரீக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். அப்படியானால் சிஏஏ.,வின் தேவை என்ன, அது எதை நியாயப்படுத்துகிறது?







ஒருபுறம் சிஏஏ.,வுக்கு எதிராக போராடும் எங்களை குற்றம்சாட்டுகிறீர்கள், தாக்குகிறீர்கள், கண்ணீர்புகை குண்டு வீசுகிறீர்கள். மற்றொரு புறம் பாக்., நாட்டை சேர்ந்தவருக்கு பத்மஸ்ரீ விருது வழங்குகிறீர்கள். சிஏஏ மற்றம் என்ஆர்சி.,ஐ ஆதரிப்பவர்கள் நாட்டிற்குள் சட்ட விரோதமாக ஊடுருவுபவர்களுக்கு அனுமதி அளிக்கிறார்கள். அரசு மற்றும் ஆளும் கட்சியின் மனதில் தான் பிரச்னை உள்ளது.



அரசுக்கு பாக்., மீது காதல் ஏற்பட்டுள்ளது. அதனால் தான் பாக்., நாட்டை சேர்ந்தவருக்கு குடியுரிமையும், பத்மஸ்ரீ விருதும் கொடுத்துள்ளது. மத்திய அரசு எங்கும் பாக்.,ஐ பார்க்க விரும்புகிறது. அவர்கள் பாக்., மந்திரத்தை ஜபிக்கும் அளவிற்கு, பக்தியுள்ள எனது பாட்டி கூட ஹனுமன் மந்திரத்தை ஜபிப்பது இல்லை. பாக்.,ஐ உருவாக்கிய முகம்மது அலி ஜின்னா பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இறந்து விட்டார். ஆனால் அவரது ஆதரவாளர்கள் மதத்தின் பெயரால் நாட்டை மீண்டும் பிரிக்க பார்க்கிறார்கள். இவ்வாறு அவர் கடுமையாக தாக்கி பேசி உள்ளார்.

