கொரோனா வைரசுக்கு தாய்லாந்தில் மருந்து கண்டுபிடிப்பு

பாங்காக்: காய்ச்சல் மற்றும் எச்.ஐ.வி.,க்கு சிகிச்சையளிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் மருந்துக் கலவையைக் கொண்டு, கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பைக் கட்டுப்படுத்தியுள்ளதாக, தாய்லாந்து மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.



தாய்லாந்தில் கொரோனா வைரசால், 71 வயது மூதாட்டி உட்பட, 19 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்கள் அனைவரும், பாங்காக் மருத்துவமனையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கொரோனா வைரஸ் சிறப்பு பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அங்கு அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.



இந்நிலையில், தாய்லாந்து மருத்துவர் க்ரிங்ஸாக் தலைமையிலான குழுவினர், எச்.ஐ.வி., மற்றும் காய்ச்சலுக்கு சிகிச்சையளிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் மருந்துகளைக் கொண்டு, ஒரு மாதிரியை தயாரித்தனர்.







அதை, சோதனை முயற்சியாக, அந்த மூதாட்டிக்கு செலுத்தினர். மருந்து செலுத்தப்பட்ட, 48 மணி நேரத்தில் அந்த அந்த மூதாட்டி குணமடைந்ததாகவும், ரத்த பரிசோதனையில் கொரோனா வைரஸ் காணப்படவில்லை எனவும் மருத்துவக் குழு தெரிவித்துள்ளது. தாய்லாந்தின் சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் அனுடின் சார்ன்விராகுல், 'உலக சுகாதார அமைப்பின் அங்கீகாரத்திற்காக, இந்த மருந்து பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது' எனத் தெரிவித்துள்ளார்.இந்த மருந்தை, உலக சுகாதார அமைப்பு ஏற்றுக் கொண்டால் மட்டுமே, கொரோனா பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இந்த மருந்தைப் பயன்படுத்த முடியும்.

