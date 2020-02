மே.வங்கத்தில் 'தீண்டாமை அரசியல்'; மம்தா மீது பா.ஜ., எம்.பி., விமர்சனம்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

கோல்கட்டா : மேற்கு வங்கத்தில் தீண்டாமை அரசியல் நிலவுவதாக முதல்வர் மம்தா மீது பா.ஜ., எம்.பி,, திலீப் கோஷ் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.





லோக்சபாவில் இன்று குடியரசுத்தலைவர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதம் நடந்தது. இதில் கலந்து கொண்ட மேற்குவங்கத்தின் மேதினிபூர் தொகுதி எம்.பி.,யும், பா.ஜ.,வின் மூத்த தலைவருமான திலீப் கோஷ் கூறுகையில், சமீபத்தில் கோல்கட்டாவில் நடந்த விழா ஒன்றில் பங்கேற்ற போது, உள்ளூர் திரிணமுல் காங்., கட்சி தலைவர் ஒருவரிடம் பேசினேன். தொடர்ந்து, அவருக்கு கட்சி தலைமையிலிருந்து விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.







ஆளும் திரிணமுல் அரசால், தீண்டாமை அரசியல் எல்லா இடங்களிலும் பரப்பப்படுகிறது. எம்.பி.,களாக இருந்த போதிலும் நான் உள்ளிட்ட பா.ஜ., தலைவர்களைச் சந்திக்க மாவட்ட போலீஸ் அதிகாரிகள் மற்றும் நீதிபதிகள் நேரம் ஒதுக்குவதில்லை. மத்திய அரசு மற்றும் பிரதமர் மோடியின் சாதனைகளை கொண்டாட நாங்கள் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. எங்கள் மீது பாரபட்சம் காட்டப்படுகிறது. மேற்கு வங்கத்தில் ஜனநாயகம் என்பதே இல்லை.



தற்போது குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை எதிர்த்து போராடும் காங்., மற்றும் திரிணமுல் போன்ற கட்சிகளை விரைவில் ஒரு கட்டத்தில், மக்கள் வேண்டாம் என ஒதுக்கிவிடுவார்கள். இவ்வாறு கூறினார்.

