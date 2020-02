டிஎன்பிஎஸ்சி முறைகேடு: காவலர் சித்தாண்டி மற்றும் 4 பேர் கைது

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

ராமநாதபுரம் : டி.என்.பி.எஸ்.சி.,. தேர்வு முறைகேடு வழக்கில் தலைமறைவாக இருந்து வந்த ஆயுதப்படை போலீஸ் சித்தாண்டியை சிபிசிஐடி போலீசார் ராமநாதபுரம் அருகே கைது செய்தனர்.



'குரூப் - 2ஏ குரூப் - 4' தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு சென்னையில் போலீஸ்காரராக வேலை பார்த்து வரும் சித்தாண்டி என்பவரும் மூளையாகச் செயல்பட்டுள்ளார். அவரது தந்தை டி.என்.பி.எஸ்.சி.யில் உயர் அதிகாரியாக இருந்த ஒருவருக்கு கார் ஓட்டுனராக வேலை பார்த்தவர். அவர் வாயிலாக டி.என்.பி.எஸ்.சி. அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்களுடன் சித்தாண்டி நெருக்கமானார். அவர் இடைத்தரகராக செயல்பட்டு தன் சொந்த ஊரான சிவகங்கை மாவட்டம் பெரிய கண்ணனுார் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த வாலிபர்களுக்கு முறைகேடு செய்து அரசு வேலை வாங்கி கொடுத்து பல கோடி ரூபாய் சுருட்டி உள்ளார்.









மேலும் குரூப் - 4, குரூப் - 2, குரூப் - 2ஏ தேர்வுகளில் மனைவி பிரியா சகோதரர்கள் வேல்முருகன் கார்த்தி மற்றும் வேல்முருகனின் மனைவி போலீஸ்காரர் முத்து என்பவரின் மகள் ஜெயராணி ஆகியோரையும் முறைகேடாக தேர்ச்சி பெறச் செய்து அரசு வேலைகளை வாங்கி கொடுத்துள்ளார். இதையடுத்து சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியில் உள்ள பதிவாளர் அலுவலகத்தில் உதவியாளராக பணிபுரிந்த வேல்முருகன், திருநெல்வேலி மாவட்ட பதிவாளர் அலுவலகத்தில் உதவியாளராக பணிபுரிந்த ஜெயராணி ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்தனர்.



இந்நிலையில், தலைமறைவாக இருந்த சித்தாண்டியை, சிவகங்கை - ராமநாதபுரம் செல்லும் சாலையில் உள்ள தனது தோட்டத்தில் பதுங்கியிருந்தபோது, சிபிசிஐடி போலீசார் கைது செய்தனர். அவரை சென்னைக்கு அழைத்து வந்து, விசாரணை நடத்த சிபிசிஐடி முடிவு செய்துள்ளது. முக்கிய குற்றவாளி ஜெயக்குமாரை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.











மேலும் 4 பேர் கைது:



இந்நிலையில் 'குரூப் - 2ஏ' தேர்வு முறைகேட்டில் இன்று மேலும் 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். தலைமை செயலக நிதித்துறை உதவியாளர் தீபக், வணிக வரித்துறை அலுவலக உதவியாளர்கள் வினோத்குமார், அருண்பாலாஜி மற்றும் தேவி ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர். இவர்கள் 4 பேரும் ஜெயக்குமாரிடம் பணம் தந்து தேர்வில் வெற்றி பெற்றதாக தெரியவந்துள்ளது. 'குரூப் 4' தேர்வு முறைகேட்டில் இதுவரை 16 பேரும், 'குரூப் - 2ஏ' தேர்வு முறைகேட்டில் இதுவரை 14 பேரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

