சீனாவில் இருந்து என்னை அழைத்து செல்லுங்கள்: ஆந்திர பெண் கோரிக்கை

பீஜிங் : கொரோனா வைரசால் பாதிப்புக்கு உள்ளான சீனாவில் இருந்து, தன்னை அழைத்துச் செல்லுமாறு ஆந்திர பெண் ஒருவர் மத்திய அரசிற்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.





சீனாவின் ஹூபே மாகாணத்தில் வூஹான் நகரில் பரவிய கொரோனா வைரஸின் தாக்கம் நாடு முழுவதும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தி வருகிறது. பல நாடுகளும் சீனாவுடனான எல்லை மற்றும் போக்குவரத்து ஆகியவற்றை துண்டித்து விட்டது. அத்துடன் சீனாவில் இருந்து தங்கள் நாடுகளுக்கு வருபவர்களையும் கண்காணிக்கவும் , வெளிநாட்டினர் வருகைக்கு தடையும் விதித்துள்ளது. இதையொட்டி, சீனாவில் சிக்கி தவித்த 647 இந்தியர்களை விமானம் மூலம் அழைத்து வர மத்திய அரசு முயற்சிகளை மேற்கொண்டது. எனினும் அதிக காய்ச்சல் காரணமாக 10 இந்தியர்கள் மட்டும் விமானத்தில் ஏற்றப்படவில்லை என கூறப்படுகிறது. அவர்களில் ஆந்திரா மற்றும் தெலுங்கானாவைச் சேர்ந்த தொழில்நுட்ப பொறியாளர் 2 பேர் அந்தக் குழுவில் இருந்து வெளியேறியதாகக் கூறப்படுகிறது.









இது தொடர்பாக, ஆந்திர மாநிலத்தை சேர்ந்த அன்னம் ஜோதி என்ற பெண், வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், 'காய்ச்சல் காரணமாக விமானத்தில் என்னை ஏற்ற மறுத்தனர். எங்களின் உடல் வெப்பநிலை அதிகரிப்பதை தவிர்த்து, வேறு எந்தவித நோய் பாதிப்பையும் நாங்கள் அனுபவிக்கவில்லை. எனக்கு பிப்., 18 ல் திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்காக நான் இந்தியாவிற்கு திரும்ப வேண்டும். ஆகவே என்னை இங்கிருந்து அழைத்து செல்ல உதவி செய்யுங்கள்' என மத்திய அரசிடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். அவரை தொடர்ந்து அந்த பெண்ணின் பெற்றோர்களும் அவர் நாடு திரும்ப வேண்டும் என அரசிடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

