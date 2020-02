பிரதமரை விமர்சிக்கும் கெஜ்ரிவால் பயங்கரவாதி: பர்வேஷ் வர்மா

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: பிரதமரை தேசத்துரோகி என டில்லி முதல்வர் கெஜ்ரிவால் விமர்சிப்பதால், அவர் பயங்கரவாதி என பாஜ., எம்பி., பர்வேஷ் வர்மா கூறியுள்ளார்.



டில்லியில் மொத்தமுள்ள 70 தொகுதிகளுக்கான தேர்தல் பிப்.,08 ம் தேதி நடக்கிறது. ஓட்டு எண்ணிக்கை 11ல் நடக்கிறது. இதற்காக ஆளும்கட்சியான ஆம்ஆத்மி, பாஜ., காங்., உள்ளிட்ட கட்சிகள் தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. சமீபத்தில் பிரசாரத்தின் போது பா.ஜ., எம்.பி., பர்வேஷ் வர்மா பேசுகையில், டில்லி முதல்வர் கெஜ்ரிவாலை பயங்கரவாதி என கடுமையாக விமர்சித்தார். இது தொடர்பான புகாரை அடுத்து பர்வேஷ் வர்மாவை நட்சத்திர பேச்சாளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்க பா.ஜ.,விற்கு உத்தரவிட்ட இந்திய தேர்தல் கமிஷன், 4 நாட்களுக்கு அவர் பிரசாரம் செய்யவும் தடை விதித்தது.







இந்நிலையில் தனியார் தொலைக்காட்சிக்கு அவர் அளித்த பேட்டியில் அவர் கூறியதாவது: கெஜ்ரிவால், பிரதமரை தேசத்துரோகி என அழைத்தால், அவரை ஒரு பயங்கரவாதி என்று அழைக்கலாம். ஷாஹீன் பாக் போராட்டத்தில், பாகிஸ்தான் ஜிந்தாபாத் என கோஷங்களை எழுப்புபவர்களுக்கு ஆதரவாக இருந்தால் அவரை பயங்கரவாதி என அழைக்கலாம். அண்டை நாட்டின் பயங்கரவாத முகாம் மீது இந்திய ராணுவம் தாக்குதல் நடத்தியதை சந்தேகப்படும் கெஜ்ரிவாலை பயங்கரவாதி எனலாம்.







பிரசாரம் செய்ய எனக்கு விதிக்கப்பட்ட தடை நியாயமானதா இல்லையா என்பதை டில்லி மக்கள் தீர்மானிப்பார்கள். அவர்கள் மட்டுமே என்னை தடை செய்ய முடியும்; பிப்.,08 ம் தேதி அதனை முடிவு செய்வார்கள். நான் அரை மணி நேரம் பேசினால், அதில் 25 நிமிடங்கள் டில்லியின் வளர்ச்சி குறித்து தான் பேசியிருப்பேன். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

Advertisement