5வது மாநிலமாக ம.பி., சட்டசபையிலும் சிஏஏ.,வுக்கு எதிராக தீர்மானம்

போபால் : கேரளா, பஞ்சாப், ராஜஸ்தான், மேற்குவங்கம் மாநிலங்களை தொடர்ந்து 5வதாக மத்திர பிரதேச மாநில சட்டசபையில் இன்று சிஏஏ.,வுக்கு எதிராக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.



அந்த தீர்மானத்தில், சிஏஏ.,வை மத்திய அரசு திரும்பப் பெற வேண்டும். இச்சட்டம் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டங்களை மீறியதாகும். இச்சட்டம் நாடு முழுவதும் பல இடங்களில் போராட்டங்களை ஏற்படுத்தி உள்ளது. என்பிஆர் எனப்படும் தேசிய மக்கள்தொகை பதிவேட்டிலும் திருத்தம் கொண்டு வர வேண்டும் எனவும் இந்த தீர்மானத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.







மேலும் இந்த சட்டத்தால் ம..பி.,யில் பரவலாக போராட்டம் வெடித்துள்ளது. இந்த போராட்டங்களால் அமைதி பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ம.பி.,யில் ஆளும் காங்., சார்பில் சிஏஏ.,வுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அதே சமயம் எதிர்க்கட்சியான பா.ஜ., சார்பில் சிஏஏ.,வுக்கு ஆதரவாகவும் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

