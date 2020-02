தி.மு.க.,வில் கார்ப்பரேட் அரசியல்: ராமதாஸ் சாடல்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

சென்னை: ரூ.400 கோடி பேரம் பேசி பிரசாந்த் கிஷோரை இறக்குமதி செய்து கார்ப்பரேட் அரசியலை கொண்டு வருவதாக பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்..



பிரசாந்த் கிஷோர் நடத்திய வரும், 'இந்தியா பேக்' (ஐ-பேக்) நிறுவனம், அரசியல் கட்சிகளுக்கு தேர்தல் வியூகம் குறித்து ஆலோசனைகள் வழங்கி வருகிறது. இந்த நிறுவனத்துடன் இணைந்து, 2014ம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலை, பிரதமர் மோடி தலைமையிலான பாஜ., வெற்றி பெற்றது. அதேபோல், பீகாரில் ஐக்கிய ஜனதா தளம் தலைவர் நிதிஷ்குமாருக்காகவும் இந்நிறுவனம் பணியாற்றியது. இந்நிலையில், ஐ-பேக், திமுக.,வுடன் இணைந்து பணியாற்ற உள்ளதாக, அக்கட்சி தலைவர் ஸ்டாலின் சமீபத்தில் அறிவித்தார்.









சென்னை தி.நகரில் பாமக வடக்கு மண்டல செயற்குழு கூட்டத்தில் அக்கட்சி நிறுவனர் ராமதாஸ் பேசுகையில், ஒரு கட்சி, ஆட்சியை பிடிப்பதற்காக ரூ.400 கோடி பேரம் பேசி பீகாரில் இருந்து சிலரை இறக்குமதி செய்துள்ளது. இதன்மூலம் கார்ப்பரேட் அரசியலையும், வெறுப்பு அரசியலையும் கொண்டுவர திமுக முயற்சிக்கிறது, என்றார்.

