இது ஜனநாயகமா? : பிரியங்கா கேள்வி

புதுடில்லி: ஜம்மு காஷ்மீரில் வீட்டுக்காவலில் அடைக்கப்பட்டுள்ள முன்னாள் முதல்வர்களை இன்னும் விடுவிக்காததால் இது ஜனநாயகமா என காங்., பொதுசெயலர் பிரியங்கா கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.



ஜம்மு காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கிய, 370 சட்டப்பிரிவை நீக்கி, மாநிலத்தை, இரண்டு யூனியன் பிரதேசங்களாக பிரித்து, மத்திய பா.ஜ., அரசு, அறிவித்தது. இதையடுத்து, பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக, ஜம்மு காஷ்மீர் முன்னாள் முதல்வர்களான, பரூக் அப்துல்லா, ஓமர் அப்துல்லா, மெஹபூபா முப்தி உள்ளிட்ட பல அரசியல் தலைவர்கள் வீட்டுக்காவலில் வைக்கப்பட்டனர். இதுவரையில் அவர்கள் விடுவிக்கப்படவில்லை. சமீபத்தில், ஓமர் அப்துல்லா, வெள்ளை தாடியுடன் இருக்கும் புகைப்படம் வெளியானது.



இது குறித்து காங்., பொதுசெயலர் பிரியங்கா, தனது டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளதாவது: இரண்டு முன்னாள் முதல்வர்கள் எந்தவிதமான குற்றச்சாட்டுகளும் இன்றி சிறையில் அடைக்கப்பட்டு, மில்லியன் கணக்கான மக்கள் ஜம்மு - காஷ்மீரில் அடைக்கப்பட்டு ஆறு மாதங்கள் ஆகின்றன. 6 மாதங்களுக்கு முன்பு, இது எவ்வளவு காலம் தொடரும் என்று நாங்கள் கேட்டோம். தற்போது, இது ஜனநாயகமா இல்லையா என கேட்கிறோம். இவ்வாறு பிரியங்கா பதிவிட்டுள்ளார்.



Its been six months since two Ex-Chief Ministers have been incarcerated without any charges and millions of people were locked down in J&K.



Six months ago we were asking how long this will carry on?



Now we are asking whether we are still a democracy or not.