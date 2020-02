'மேக் இன் இந்தியா' உலகிற்கான திட்டம்: பிரதமர் பெருமிதம்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

லக்னோ: ''மேக் இன் இந்தியா' திட்டமே எங்கள் மந்திரம். இத்திட்டம் இந்தியாவுக்கானது மட்டுமல்ல; உலகத்திற்கான திட்டம்' என, 'ராணுவ தளவாட கண்காட்சி 2020'ஐ துவக்கி வைத்து பிரதமர் மோடி பேசினார்.



உ.பி., மாநிலம் லக்னோவில் ராணுவ தளவாட கண்காட்சி 2020ஐ பிரதமர் மோடி துவக்கி வைத்தார். துவக்க விழாவில் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங், உ.பி., கவர்னர் ஆனந்திபென் படேல், உ.பி., முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் மற்றும் அமைச்சர்கள் பலரும் இதில் கலந்து கொண்டனர்.









5 நாட்கள் நடக்கும் இக்கண்காட்சியில், 70 நாடுகளின் பிரதிநிதிகள், 172 வெளிநாட்டு ராணுவ தளவாட உற்பத்தியாளர்கள் கலந்து கொண்டனர். 856 இந்திய பாதுகாப்பு நிறுவனங்கள் தங்களது தயாரிப்புகளை காட்சிப்படுத்தி உள்ளன.



துவக்க விழாவில் பிரதமர் மோடி பேசியதாவது: இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ராணுவ தளவாட உற்பத்தி மையமாக எதிர்காலத்தில் உ.பி., மாறும். புதிய பாதுகாப்பு சவால்களுக்கு ஏற்றவாறு, புதிய தொழில்நுட்பங்களை பாதுகாப்பு படைகள் உருவாக்கி வருகின்றன. அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் செயற்கை நுண்ணறிவின்(ஏஐ) அடிப்படையில் இந்தியாவில் 25 ராணுவ தளவாட உபகரணங்களை தயாரிப்பதே நமது நோக்கம்.



'மேக் இன் இந்தியா' திட்டமே எங்கள் மந்திரம். இத்திட்டம் இந்தியாவுக்கானது மட்டுமல்ல; உலகத்திற்கான திட்டம். 2014ம் ஆண்டு வரை ரூ.2 ஆயிரம் கோடி மதிப்பிலான பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளன. இது கடந்த இரு ஆண்டுகளில் மட்டும் ரூ.17 ஆயிரம் கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் ரூ.35 ஆயிரம் கோடிக்கு பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் ஏற்றுமதி செய்ய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.





இந்தியாவில் பாதுகாப்பு தளவாடங்கள் உற்பத்திக்கு பல வரம்பற்ற சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளது. ஏராளமான திறமைகள், தொழில்நுட்பம் இங்கு உள்ளது. வெளிநாட்டு முதலீடுகளுக்கு பாதுகாப்பு, உள்கட்டமைப்பும் இங்கு உள்ளது. இலகு ரக போர் விமானங்கள், போர் ஹெலிகாப்டர்கள், விமானம் தாங்கி கப்பல்கள், போர் கப்பல்கள், பீரங்கி துப்பாக்கிகள் போன்ற பல உபகரணங்கள் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படுகின்றன. இவ்வாறு அவர் பேசினார்.



நிகழ்ச்சியின் போது பாதுகாப்பு தளவாடங்களை பார்வையிட்ட பிரதமர் மோடி, அதிநவீன துப்பாக்கியை இயக்கி பார்த்தார்.

