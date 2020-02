சிஏஏ.,வால் புதிய இந்தியாவை உருவாக்க முடியாது : கெஜ்ரிவால்

ஆம் கெஜ்ஜூ, நாங்க அந்நிய தீவிரவாதம் சார்ந்த ஒட்டு வங்கி சார்ந்த புதிய இந்தியாவை உருவாக்க விரும்பவில்லை ஆனால் கலாச்சாரம் மிக்க தொன்மையான இந்தியாவை உருவாக்கிய தீரும். YOU ALL PLEASE GET LOST.