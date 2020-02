பாஜ., இயக்கத்தில் ரஜினி நடிக்கிறார்: கம்யூ., குற்றச்சாட்டு

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

ராமநாதபுரம்: சினிமாவில் இயக்குனர் சொல்வதை கேட்டு நடிக்கும் ரஜினிகாந்த், தற்போது, பாஜ., இயக்கத்தில் நடித்துக்கொண்டிருக்கிறார் என இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் மாநில செயலர் முத்தரசன் கூறியுள்ளார்.



சென்னையில் நேற்று (பிப்.,05) ரஜினிகாந்த் செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது, குடியுரிமை சட்டத்தால் இந்தியாவில் வாழும் முஸ்லிம்களுக்கு பாதிப்பில்லை எனவும், மாணவர்கள், இளைஞர்கள் போராட்டத்தில் இறங்கும்போது, அந்த பிரச்னையை தீர ஆராய்ந்து பின்னர் போராட வேண்டும் எனவும் கூறியிருந்தார். மேலும், மக்கள் தொகை பதிவேடு முக்கியம் மற்றும் அவசியம்; அது இருந்தால் தான் யார் வெளிநாட்டவர்கள் என்பது தெரியவரும் எனவும் பேசியிருந்தார்.







ரஜினியின் இந்த கருத்துக்கு பல்வேறு கட்சியினரும் விமர்சனங்களை முன்வைத்தனர். இந்நிலையில், ராமநாதபுரத்தில் நிருபர்களை சந்தித்த இந்திய கம்யூ., மாநில செயலர் முத்தரசன் கூறியதாவது: நடிகர் ரஜினி, ஒருகாலத்தில் நல்ல நடிகராக இருந்தார். தற்போது அவர் நடித்த படங்கள் ஓடுவதில்லை. இதனால் விநியோகஸ்தர்கள் நஷ்டத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர். சினிமாவில் இயக்குனர் சொல்வதை போல நடிக்கும் ரஜினி, தற்போது பாஜ., இயக்கத்தில் நடித்துக்கொண்டிருக்கிறார். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

