அலக்சாவை திருமணம் செய்ய கேட்கும் இந்தியர்கள்

புதுடில்லி: அமேசானில் குரல் எழுப்பி இயக்கப்படும் (வாய்ஸ் கண்ட்ரோல் ) அலெக்சா சாதனத்திடம் இந்தியர்கள் அதிகம் இசை கேட்டதையும், அலக்சா ஐ லவ் யூ என்றும் , திருணம் செய்ய முடியுமா என்றும் அதிகம் பேசி உள்ளனர்.

2019ம் ஆண்டில் எடுத்து விவரத்தின்படி தொழில்நுட்பத்தை இந்தியர்கள் அதிகம் விரும்புவதாகவும், டிஜிட்டல் உதவியாளரான அலெக்சாவை கூடுதலாக விரும்புவதும் தெரிய வந்துள்ளது. இதன்படி இந்தியர்கள் ஒரு வாரத்தில் லட்சக்கணக்கான முறை அலெக்சாவுடன் பேசுகின்றனர்.





நிமிடத்துக்கு 8 முறை "How are you?" என ஆங்கிலத்தில் நலம் விசாரிக்கின்றனர். அதே போல் ஒவ்வொரு நிமிடத்துக்கும் ஒருவர் "Alexa, I love you," என்றும், 2 நிமிடங்களுக்கு ஒரு முறையாவது "Alexa, will you marry me?" என்றும், கேட்கின்றனர்.

அதற்கு அடுத்த படியாக நிமிடத்திற்கு ஆயிரம் பேர் பாடல்களை இசைக்குமாறு கேட்கின்றனர்.இவ்வாறு அந்த புள்ளி விவரத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

