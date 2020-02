கொரோனா பீதி; மறைவிடத்தில் சீன அதிபர்?

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

பீஜிங்: சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங், தனது அறிக்கைகள், உத்தரவுகள் மற்றும் நடவடிக்கைகள் குறித்து, ஊடகங்களுக்குத் தெரிவிப்பதில் அதீத விருப்பம் கொண்டவர். இவரது படமின்றி, சீன நாளிதழ்களின் முதல் பக்கத்தை காண்பதே அரிது.

இப்படி ஊடகங்களுக்கு முகம் காட்டுவதை வழக்கமாகக் கொண்டிருந்த ஜி ஜின்பிங், கடந்த சில நாட்களாக ஊடகங்களைச் சந்திப்பதைத் தவிர்த்து வருகிறார். பொதுமக்கள் மத்தியிலும் அவர் தென்படவேயில்லை.





சீனாவின் ஒட்டுமொத்த நகர்வையும் தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்த அதிபர், கொரோனாவின் பேரழிவுகள் குறித்து கருத்து தெரிவிக்காமல் மறைந்திருப்பது பொதுமக்கள் மத்தியில் சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

உடனுக்குடன் நீக்கம்

'கொரோனா வைரசால் சீனா சுகாதார நெருக்கடியில் சிக்கியுள்ள போது, அதிபர் ஜி ஜின்பிங் மாயமாகியுள்ளது, பரிதாபத்திற்குரிய செயல்' என, சீன மக்கள் சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டு வருகின்றனர். இதுபோன்ற பதிவுகளை சீன அரசு உடனுக்குடன் நீக்கி வருகிறது.

சீனாவில் இருந்து ஓட்டம்!

'கொரோனா உருவானதற்கு, வுஹானில் உள்ள உயிரி ஆயுதம் தயாரிக்கும் ஆய்வகங்களே காரணம். ஆனால், இந்த குற்றச்சாட்டில் சிக்கிக்கொள்ளாமல் தப்ப, மாமிசம் உண்ணும் மக்களையும்; வனவிலங்குகளை விற்க அனுமதித்த அதிகாரிகளையும் கைகாட்டிவிட்டு அதிபர் தலைமறைவாகியுள்ளார். மேலும், கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுவிடக் கூடாது என, அதிபர் ஜி ஜின்பிங் நாட்டை விட்டே வெளியேறி இருக்கலாம்' என, எதிர்க் கட்சிகள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றன.'உலகின் சக்தி வாய்ந்த தலைவர், முகமூடி அணிந்து கொண்டு, பொது வெளியிலும், ஊடகங்களிலும் தோன்றுவது, உலக நாடுகளின் பார்வையில், சீனாவிற்கு தரக்குறைவை ஏற்படுத்தும்' என, அரசு தரப்பு தெரிவித்து வருகிறது.

டிரம்ப்புடன் பேச்சு

இப்படியான குற்றச்சாட்டுக்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், இன்று காலை, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்புடன், ஜி ஜின்பிங் தொலைபேசியில் உரையாடியதாக சீன அரசு தெரிவித்துள்ளது.அதில், 'கொரோனா வைரசுக்கு எதிரான போரில், வெற்றி பெறுவதற்கான நம்பிக்கையும் திறனும் சீனாவுக்கு இருக்கிறது' என, ஜி ஜின்பிங் தெரிவித்துள்ளதாக, சீன ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன.

Advertisement