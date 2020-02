இந்திய அணிக்கு இலக்கு 274 ரன்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

ஆக்லாந்து: இந்தியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி 50 ஓவரில் 8 விக்கெட்டுக்கு 273 ரன்கள் எடுத்தது.



நியூசிலாந்து சென்ற இந்திய அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் பங்கேற்கிறது. முதல் போட்டியில் நியூசிலாந்து வென்றது. இரண்டாவது போட்டி ஆக்லாந்தில் நடக்கிறது. 'டாஸ்' வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் கோஹ்லி, பீல்டிங் தேர்வு செய்தார். இந்திய அணியில் முகமது ஷமி, குல்தீப் யாதவ் நீக்கப்பட்டு நவ்தீப் சைனி, சகால் சேர்க்கப்பட்டனர். நியூசிலாந்து அணியில் இஷ் சோதி, சான்ட்னருக்கு பதில் சாப்மேன், ஜமைசன் இடம் பெற்றனர்.







கப்டில் விளாசல்



நியூசிலாந்து அணிக்கு கப்டில், நிகோல்ஸ் ஜோடி துவக்கம் கொடுத்தது. ஆடுகளம் பேட்டிங்கிற்கு சாதகமாக இருக்க இருவரும் எவ்வித சிரமும் இன்றி ரன்கள் சேர்த்தனர். முதல் விக்கெட்டுக்கு 93 ரன்கள் சேர்த்த போது நிகோல்ஸ் (41), சகால் சுழலில் சரிந்தார். சகால் பந்தில் இப்போட்டியின் முதல் சிக்சர் அடித்த கப்டில், அரைசதம் எட்டினார்.







திடீர் சரிவு



பின் இந்திய பவுலர்கள் சிறப்பாக செயல்பட அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை, நியூசி., இழந்தது. பிளண்டல் 22 ரன் எடுத்தார். 'சுழலில்' லதாமை (7) அவுட்டாக்கிய ஜடேஜா, தனது துல்லிய 'த்ரோ' காரணமாக நீஷத்தை (3) வெளியேற்றினார். கிராண்ட்ஹோம் (5), சாப்மேன் (1), சவுத்தீ (3) அடுத்தடுத்து அவுட்டாகினர். ஒரு கட்டத்தில் 142/1 (26.2 ஓவர்) என வலுவான நிலையில் இருந்த நியூசிலாந்து, அடுத்த 55 ரன் எடுப்பதற்குள் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்தது (197/8). கடைசி நேரத்தில் ராஸ் டெய்லர் (73), ஜமைசன் (25) இணைந்து கைகொடுக்க, நியூசிலாந்து அணி 50 ஓவரில் 8 விக்கெட்டுக்கு 273 ரன்கள் எடுத்தது.

