பெண் எஸ்.ஐ., யை சுட்டுக் கொன்று எஸ்.ஐ., தற்கொலை

புதுடில்லி : டில்லியின் ரோஹினி கிரக்கு மெட்ரோ ரயில் நிலையம் அருகே பெண் எஸ்.ஐ., ஒருவர், தனது ஆண் நண்பரான எஸ்ஐ.,யால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டுள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.



டில்லியில் இன்று சட்டசபை தேர்தல் நடக்கிறது. இந்நிலையில் நேற்று (பிப்.,07) இரவு 26 வயதாகம் ப்ரீத்தி என்ற எஸ்.ஐ., மர்ம நபர் ஒருவரால் தலையில் சுடப்பட்டு இறந்து கிடந்துள்ளார். இரவு 9.30 மணியளவில் இச்சம்பவம் நடைபெற்றதாக கூறிய போலீசார், கொலையாளியை கண்டுபிடித்து விட்டதாக தற்போது தெரிவித்துள்ளனர்.



சம்பவம் நடந்த இடத்தில் இருந்து 3 காலி தோட்டாக்களை கைப்பற்றி உள்ள போலீசார், அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமிராக்களை ஆய்வு செய்து, கொலையாளியை கண்டுபிடித்துள்ளனர்.







டில்லி போலீசில் எஸ்.ஐ.,ஆக உள்ள தீபன்சு என்பவர் தான் ப்ரீத்தியை சுட்டதாகவும், ப்ரீத்தியை கொலை செய்த பிறகு தானும் சுட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டதாகவும் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். அரியானா மாநிலம் கர்னல் மாவட்டம் அருகே கார் ஒன்றில் அவரது உடல் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.



ப்ரீத்தியும் தீபன்சுவும் ஒன்றாக படித்து, 2018 ல் டில்லி போலீசில் பணியில் சேர்ந்தவர்கள் என்பது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. தொடர் விசாரணைக்கு பிறகே தீபன்சு எதற்காக ப்ரீத்தியை சுட்டுக் கொன்றார் என்ற விபரம் தெரிய வரும் என போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

