கொரோனா பாதிப்பு: சீனாவில் அமெரிக்கர் பலி

பீஜிங் : கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பிற்கு சீனாவின் வூஹான் நகரில் அமெரிக்கர் ஒருவர் பலியாகி உள்ளார். சீனாவில் கொரோனாவால் உயிரிழக்கும் சீனர் அல்லாத முதல் நபர் இவர்.



அமெரிக்காவை சேர்ந்த 60 வயதானவருக்கு கொரோனா வைரஸ் இருப்பது பிப்., 6ம் தேதி கண்டறியப்பட்டது. இதனையடுத்து வூஹான் நகரில் உள்ள ஜியின்தன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த அவர், சிகிச்சை பலனின்றி இன்று உயிரிழந்துள்ளார். இத்தகவலை பீஜிங்கில் உள்ள அமெரிக்க தூதரக செய்திதொடர்பாளர் தெரிவித்துள்ளார்.







இதே போன்று வூஹானில் கொரோனா பாதித்த ஜப்பானியர் ஒருவரும் உயிரிழந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. நிமோனியா அறிகுறிகளுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட இவருக்கு கொரோனா பாதிப்பு இருப்பது பிறகு கண்டறியப்பட்டது. சீனாவில் கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக தற்போது வரை 17 வெளிநாட்டவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

