மாநில அரசு பணிகளில் இட ஒதுக்கீடு கட்டாயமில்லை: உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு

அரசு துறைகளில் பதவி உயர்வின் போது இட ஒதுக்கீடு என்பது திறமை மிக்க அதிகாரிகளை புரிந்து தள்ளுவதற்கு வழிவகுக்கிறது. எனவே அத்தனை பதவி உயர்வும் திறமை சார்ந்ததாகவே இருக்க வேண்டும் என்பது அத்தியாவசியம். இல்லாவிடில் அன்று ஒரு சினிமா டைலாக் தான் உண்மையாகிறது. அது என்னது. வேலை பார்க்கிறவனுக்கு வேலையை கொடு வேலை பார்க்காதவனுக்கு ப்ரமோஷன் கொடு. இது தான் பெரும்பான்மை துறைகளின் இன்றைய நிலைப்பாடு. மாற்றுங்க உளுத்து போன விதிமுறைகளை என் அனுபவத்தில் கண்டது ONE SHOULD WORK WITH AN IDIOT OR AN INTELECTUAL. AS A RESULT WHILE WORKING WITH AN IDIOT YOU HAVE NO PROBLEM & WHEN YOU WORK WITH AN INTELECTUAL A CHANCE FOR YOU TO BECOM INTELECTUAL. இந்த இரு வகைகளும் இடைப்பட்டவனோடு வேலை பார்ப்பது இருக்கே அது ஒரு நரக இம்சை. அதாவது அது ஒருவகை இம்சை அரசனோடு வாழும் வாழ்க்கை.