ஆம்ஆத்மி வென்றால்...: காங்., திடீர் 'ஐஸ்'

புதுடில்லி: டில்லியில் ஆம்ஆத்மி வெற்றி பெற்றால், அது வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கான வெற்றியாக இருக்கும் என காங்., எம்பி., அதிர் ரன்ஜன் சவுத்ரி தெரிவித்துள்ளார்.



டில்லியில் மொத்தமுள்ள 70 தொகுதிகளுக்கான சட்டசபை தேர்தல் கடந்த பிப்.,08ம் தேதி நடந்தது. இதற்கான ஓட்டு எண்ணிக்கை நாளை (பிப்.,11) நடக்கிறது. இந்நிலையில், தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்பில், ஆம்ஆத்மி பெரும்பான்மை பலத்துடன் ஆட்சியை தக்கவைக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது. ஆனால், கருத்துக்கணிப்புகள், மாலை 4 முதல் 5 மணி வரையில் எடுக்கப்பட்டது என்றும், பாஜ., அதிக இடங்களில் வெற்றி பெறும் எனவும் பாஜ., தரப்பில் கூறப்படுகிறது. இதனால், யாருக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காது என எண்ணியுள்ள காங்., இப்போதே ஆம்ஆத்மியுடன் கூட்டணி அமைக்க முடிவு செய்துள்ளதாக தெரிகிறது.







இதன் வெளிப்பாடாக, காங்., எம்பி., பி.சி.சாக்கோ கூறுகையில், தேர்தல் முடிவை பொறுத்தே ஆம்ஆத்மியுடன் கூட்டணி அமைப்பது பற்றி விவாதிக்க முடியும் என்றார். இந்நிலையில், காங்., எம்பி., அதிர் ரன்ஜன் சவுத்ரி கூறியதாவது:



இந்தத் தேர்தலில் நாங்கள் முழு பலத்துடன் போராடினோம். இதில், பாஜ., தனது தலைவர்கள் அனைவரையும் அழைத்து வந்து ஷாஹீன் பாக் குறித்தே கத்திக்கொண்டு இருந்தது. ஆனால், கெஜ்ரிவால், மொஹல்லா கிளினிக் உள்ளிட்ட அவர்களின் திட்டங்கள் குறித்து பேசினார். பாஜ., இனவாத திட்டங்களையும், முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் வளர்ச்சி திட்டங்களையும் முன்வைத்தனர். கெஜ்ரிவால் வெற்றி பெற்றால், அது வளர்ச்சி திட்டங்களின் வெற்றியாக இருக்கும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

காங்., எம்பி.,க்களின் இந்த கருத்துகளால், டில்லியில் எந்தகட்சிக்கும் பெரும்பான்மை இல்லாத பட்சத்தில், ஆம்ஆத்மியுடன் காங்., கூட்டணி அமைக்க முடிவு செய்துள்ளதாக தெரிகிறது.

