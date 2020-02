இந்தியாவில் தீவிர வானிலையால் 2038 பேர் மரணம்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

ஆல்வார்: இந்தியாவில் 2019ம் ஆண்டு, தீவிர வானிலையால் 2038 பேர் உயிரிழந்ததாக அறிவியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மையத்தின் இந்தியாவின் சுற்றுச்சூழல் 2020 அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.



ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஆல்வாரில் சுற்றுச்சூழல் குறித்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில், அறிவியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மையத்தின் சார்பில் இந்தியாவின் சுற்றுச்சூழல் 2020 என்ற அறிக்கை வெளியிடப்பட்டது. அதில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது: உலக அளவில் 2018ம் ஆண்டு 286 தீவிர வானிலையும், 2019ல் 228 தீவிர வானிலையும் பதிவாகியுள்ளது. இதில் இந்தியாவில் 2018ல் 23 எண்ணிக்கையிலும், 2019ல் 9 எண்ணிக்கையிலும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. தீவிர வானிலை என்பது வறட்சி, காட்டுத்தீ, வெள்ளம், நிலச்சரிவுகள், தீவிர வெப்பநிலை, மூடுபனி, புயல் போன்றவைகளை குறிக்கிறது.











இதன் பாதிப்பால் 2019ம் ஆண்டு, இந்தியாவில் 2,038 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். ஆனால், 2018 ல் 1,396 பேர் உயிரிழந்ததாக கூறப்பட்டுள்ளது. 2019ம் ஆண்டு, ஜனவரி மாதத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை 44 சதவீதம் குறைவாக பெய்துள்ளது. இது கடந்த 10 ஆண்டுகளில் மூன்றாவது அதிக பற்றாக்குறையாகும். பிப்ரவரியில் வட இந்தியாவில் வறண்ட குளிர்காலமும், மார்ச்சில் தமிழகம், ஆந்திரா, கேரளாவை வெப்பம் அதிகமாக இருந்தது. மொத்தத்தில் கடந்தாண்டு 1250 தீவிர மழைப்பொழிவுகள் நிகழ்ந்துள்ளன. இது சராசரியாக ஒருநாளைக்கு மூன்று முறை மழை பொழிவுக்கு சமமாகும். இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

