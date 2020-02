பா.ஜ., இருக்கும் வரை ஸ்டாலின் முதல்வராக முடியாது: முரளிதரராவ்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

சென்னை: 'பா.ஜ., இருக்கும் வரை ஸ்டாலினால் முதல்வராக முடியாது' என, பா.ஜ., தேசிய செயலாளர் முரளிதரராவ் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை சாலிகிராமத்தில் பா.ஜ.க,வின் முப்பெரும் விழா நடைபெற்றது. பா.ஜ., தேசியத் தலைவர் ஜே.பி.நோட்டாவிற்கு பாராட்டு, புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட மண்டல நிர்வாகிகள் அறிமுகம், குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தை நிறைவேற்றியதற்கு நன்றி தெரிவிப்பது உள்ளிட்டவற்றை முன்வைத்து இந்தக் கூட்டம் நடைபெற்றது.





இதில், பா.ஜ., தேசிய செயலாளர் முரளிதரராவ் பேசுகையில், 'ஈழத் தமிழர்களுக்கு குடியுரிமை வழங்க வேண்டும் என்று தற்போது குரல் கொடுத்து வரும் ஸ்டாலின், காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆட்சி காலத்தில், இலங்கையில் தமிழர்களுக்கு எதிராக போர் நடந்த போது, அதை தடுக்க என்ன செய்ய முடிந்தது. பா.ஜ., கட்சி இருக்கும் வரை, ஸ்டாலினால் தமிழக முதல்வராக முடியாது' என்றார்.





பா.ஜ., தேசிய செயலாளர் முரளிதரராவ் இப்படி பேசியிருப்பது, தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

