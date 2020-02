டில்லியில் சரிவை சந்தித்த காங்கிரஸ்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: டில்லி சட்டசபை தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி ஒரு தொகுதிகளில் கூட முன்னிலை பெறவில்லை. அக்கட்சியின் ஓட்டு சதவீதமும் கடந்த தேர்தலை விட குறைந்துவிட்டது.



டில்லி சட்டசபையில் மொத்தமுள்ள 70 தொகுதிகளில் கடந்த 2015 தேர்தலில் காங்கிரஸ் ஒரு தொகுதியில் கூட வெற்றி பெறவில்லை. அக்கட்சி 9.7 சதவீத ஓட்டுகள் மட்டுமே பெற்றிருந்தது. இந்த முறை,(2020) வெற்றி பெறுவதற்கு அக்கட்சி தீவிரமாக முயன்றது. அக்கட்சி முன்னாள் தலைவர் ராகுல், அவரது சகோதரி பிரியங்கா மற்றும் அக்கட்சி தலைவர்கள் தீவிர பிரசாரம் செய்தனர்.



இருப்பினும், இந்த முறையும் ஓட்டு எண்ணிக்கை துவங்கியது முதல் அக்கட்சியால் ஒரு தொகுதியில் கூட முன்னிலை பெற முடியவில்லை. அக்கட்சிக்கு 4.1 சதவீத ஓட்டுகள் மட்டுமே கிடைத்துள்ளது.









இது தொடர்பாக காங்கிரஸ் கட்சி மூத்த தலைவர் ஆதிர் ரஞ்சன் சவுத்ரி கூறுகையில், ஆம் ஆத்மி மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரும் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். காங்கிரஸ் தோல்வியடைந்தது நல்ல செய்தி அல்ல. பா.ஜ., மற்றும் அதன் கொள்கைகளை ஆம் ஆத்மி வீழ்த்தியுள்ளது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

