இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: டில்லி சட்டசபை தேர்தலில் வெற்றி பெற்று மீண்டும் ஆட்சி அமைக்க உள்ள கெஜ்ரிவாலுக்கு தலைவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.





இது தொடர்பாக மேற்குவங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி கூறியதாவது: கெஜ்ரிவாலுக்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்து கொள்கிறேன். பா.ஜ.,வை மக்கள் நிராகரித்து விட்டனர். வளர்ச்சியே செயல்பட்டுள்ளது. சிஏஏ, என்ஆர்சி மற்றும் என்பிஆர் ஆகியவை நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.





தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின் டுவிட்டரில் வெளியிட்ட வாழ்த்து செய்தி:மிகப்பெரிய வெற்றியுடன் டில்லியில் மீண்டும் ஆட்சி அமைக்க உள்ள கெஜ்ரிவால் மற்றும் ஆம் ஆத்மிக்கு எனது வாழ்த்துகள். வகுப்புவாத அரசியலை வளர்ச்சி திட்டங்கள் தோற்கடிக்கும் என்பதற்கு இது சிறந்த உதாரணம். நாட்டின் நலன் கருதி, கூட்டாட்சி உரிமைகள் மற்றும் மாநிலத்தின் விருப்பங்கள் ஆகியவை பலப்படுத்த வேண்டும். இவ்வாறு அந்த பதிவில் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.





I congratulate @ArvindKejriwal and @AamAadmiParty for forming government yet again in Delhi,on a massive mandate.This is clear vindication that development trumps communal politics.Federal rights and regional aspirations must be strengthened in the interest of our country.





பா.ஜ., எம்.பி., கவுதம் காம்பிர்:எங்களால் முயன்ற அளவு சிறப்பான பணிகளை முயன்றோம். ஆனால் மக்களின் ஆதரவை பெற முடியவில்லை. கெஜ்ரிவால் தலைமையில், டில்லி மேலும் வளர்ச்சி பெறும் என நம்புகிறேன்.





காங்., மூத்த தலைவர் சிதம்பரம் டுவிட்டரில் வெளியிட்ட பதிவு: ஆம் ஆத்மி வெற்றி பெற்றுள்ளது. பொய் மற்றும் வெற்று கோஷம் தோல்வியடைந்துள்ளது. இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளை சேர்ந்தவர்கள் வசிக்கும் டில்லி மக்கள், பா.ஜ.,வின் ஆபத்தான திட்டங்களை தோற்கடித்துள்ளனர்.

AAP won, bluff and bluster lost. The people of Delhi, who are from all parts of India, have defeated the polarising, divisive and dangerous agenda of the BJP



I salute the people of Delhi who have set an example to other states that will hold their elections in 2021 and 2022