கெஜ்ரிவாலுக்கு ராகுல் வாழ்த்து

புதுடில்லி: டில்லி சட்டசபை தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற கெஜ்ரிவாலுக்கு காங்கிரஸ் எம்.பி., ராகுல் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.



டில்லி சட்டசபை தேர்தலில் அமோக வெற்றி பெற்று கெஜ்ரிவால் மீண்டும் முதல்வராக பதவியேற்க உள்ளார். இந்த தேர்தலில் காங்கிரஸ் ஒரு தொகுதியில் கூட வெற்றி பெற முடியவில்லை



இந்நிலையில், கெஜ்ரிவாலுக்கு காங்கிரஸ் எம்.பி., ராகுல் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.



டுவிட்டரில் அவர் வெளியிட்ட பதிவில் கூறியுள்ளதாவது: டில்லி சட்டசபை தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற கெஜ்ரிவால் மற்றும் ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கு எனது பாராட்டுகளையும், வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்து கொள்கிறேன். இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார்.



My best wishes & congratulations to Mr Kejriwal and the AAP on winning the Delhi Assembly elections.