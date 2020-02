வங்கிக் கடன் வசூலில் சாதனை: நிர்மலா பெருமிதம்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: வங்கிகளின் நிதிநிலைமையை மேம்படுத்த மத்திய அரசு எடுத்த நடவடிக்கைகள் காரணமாக, ஒன்றரை ஆண்டில், சாதனை அளவாக ரூ.2.03 லட்சம் கோடி வாராக்கடன் வசூலாகியுள்ளதாக நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார்.



இது தொடர்பாக நிர்மலா சீதாராமன் கூறியதாவது: பொதுத்துறை வங்கிகளின் நிர்வாகம், கண்காணிப்பு, மதிப்பீடு, கடன் வசூல் ஆகியவற்றை மேம்படுத்த ஆக்கப்பூர்வமான சீர்திருத்தங்களை மத்திய அரசு கொண்டு வந்தது. இதன் காரணமாக, வங்கிகளின் வாராக்கடன் குறைந்துள்ளது.











வாராக்கடன் அளவு, 2019 செப்., மாதத்தில் 7.27 லட்சம் கோடியாக குறைந்துள்ளது. செப்., 2019 அன்றுடன் முடிவடைந்த ஒன்றரை வருட காலகட்டத்தில், சாதனை அளவாக ரூ.2.03 லட்சம் கோடி அளவுக்கு வாராக்கடன் வசூலாகியுள்ளது. மொத்தமுள்ள 18 பொதுத்துறை வங்கிகளில் 12 வங்கிகள், முதல் அரையாண்டில் லாபத்தை ஈட்டியுள்ளன. இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.



Advertisement