பயங்கரவாதி ஹபீஸ் சயீதுக்கு 11 ஆண்டு சிறை: பாக்., கோர்ட் தீர்ப்பு

இஸ்லாமாபாத்: மும்பை பயங்கரவாத தாக்குதலுக்கு மூளையாக செயல்பட்ட பயங்கரவாதி ஹபீஸ் சயீதுக்கு, பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியுதவி செய்த குற்றச்சாட்டில் 11 ஆண்டு சிறை தண்டனை வழங்கி பாகிஸ்தான் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.



லஷ்கர்-இ-தொய்பா பயங்கரவாத அமைப்பின் தலைவனான ஹபீஸ் சயீத், ஜமாத் உத் தாவா என்ற அமைப்பையும் நடத்தி வருகிறான். 2008 ல் மும்பையில் நடந்த பயங்கரவாத தாக்குதலுக்கு பின்னர் ஹபீஸ் தொடர்புடைய அமைப்புகள் மீது ஐ.நா., தடை விதித்தது. பாகிஸ்தானில் மட்டும் அவன் மீது 23 பயங்கரவாத வழக்குகள் உள்ளன. மும்பை பயங்கரவாத தாக்குதல் வழக்கில் ஆதாரங்களை இந்தியா வழங்கிய போதும், அவன் பாகிஸ்தானில் சுதந்திரமாக உலா வருகிறான்.











கடந்த 2017 ல் ஹபீஸ் சயீது மற்றும் அவனது 4 உறவினர்கள் பயங்கரவாத சட்டத்தின் கீழ் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் வைக்கப்பட்டனர். 11 மாத சிறை வாசத்திற்கு பின்னர் அவர்கள் விடுதலை செய்யப்பட்டனர். அவர்களது காவலை நீட்டிக்க நீதித்துறை மறு ஆய்வு வாரியம் மறுத்துவிட்டது. இதன் பின்னர் அவன் சுதந்திரமாக உலா வருகிறான்.



சர்வதேச நாடுகளின் அழுத்தத்தை தொடர்ந்து ஹபீஸ் சயீது மீது பாகிஸ்தான் அரசு பயங்கரவாத வழக்குகளை தொடர்ந்தது. பயங்கரவாத அமைப்பிற்கு நிதியுதவி செய்தது மற்றும் பண மோசடி செய்ததாக, பாகிஸ்தானின் பஞ்சாப் போலீசின் பயங்கரவாத தடுப்பு பிரிவினர் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தனர்.











இந்நிலையில், பயங்கரவாத அமைப்புகளுக்கு நிதியுதவி செய்ததாக தொடரப்பட்ட இரண்டு வழக்குகளில் ஹபீஸ் சயீதுக்கு தலா ஐந்தரை ஆண்டுகள் என மொத்தம் 11 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை வழங்கி நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. மேலும், ரூ.30 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்துள்ளது. இரண்டு வழக்குகளில் வழங்கப்பட்ட தண்டனையை ஒரே நேரத்தில் அனுபவிக்க வேண்டும் எனவும் தீர்ப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.



