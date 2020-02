ஓட்டுச்சீட்டுக்கு 'நோ': தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் திட்டவட்டம்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: தேர்தல்களில் மின்னணு ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்களுக்கு பதிலாக ஓட்டுச்சீட்டு பயன்படுத்தும் பேச்சுக்கு இடமில்லை என தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் சுனில் அரோரா தெரிவித்துள்ளார்.



தேர்தல்களில் மின்னணு ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரத்திற்கு பதிலாக முன்பு இருந்தது போல ஓட்டுச்சீட்டு பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும், அது இருந்தால் மட்டுமே நம்பகத்தன்மை அதிகரிக்கும் எனவும் பல்வேறு கட்சிகள் தொடர்ந்து கோரிக்கை வைத்து வந்தன.



இது குறித்து தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் சுனில் அரோரா டில்லியில் கருத்தரங்கில் பங்கேற்று பேசியதாவது: ஒரு காரை போல, பேனாவை போல் மின்னணு ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரத்தை சேதப்படுத்த முடியாது.







இந்த இயந்திரங்களை ஹேக் செய்யவோ, தகவல்களை மாற்றியமைக்கவோ முடியாது. கடந்த 20 ஆண்டுகளாக மின்னணு இயந்திரங்கள் தான் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. அப்படியிருக்கையில், மீண்டும் பழைய முறையில் ஓட்டுச்சீட்டு முறைக்கு திரும்பும் பேச்சுக்கு இடமில்லை. சுப்ரீம் கோர்டே இயந்திரத்தை பயன்படுத்த சம்மதித்துள்ளன. இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

