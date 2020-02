உ.பி., சாலை விபத்தில் 16 பேர் பலி

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

ஆக்ரா: ஆக்ரா - லக்னோ எக்ஸ்பிரஸ்வேயில், தனியார் பஸ்சும் - டிரக்கும் மோதி கொண்டதில் 16 பேர் உயிரிழந்தனர்.20க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர்.







பீஹாரின் மோதிஹரி பகுதியில் இருந்து 40 பயணிகளை ஏற்றி கொண்டு வந்த பஸ், உ.பி., மாநிலம் பிரோஷாபாத் மாவட்டம், நக்லா கன்கர் போலீஸ் ஸ்டேசன் எல்லைப்பகுதியில், நின்று கொண்டிருந்த டிரக்கின் பின்புறத்தில் மோதியது. இந்த விபத்தில் 16 பேர் உயிரிழந்தனர். காயமடைந்த 20 பேர் மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். தகவல் அறிந்த போலீசார் மற்றும் மீட்பு படையினர் விரைந்து சென்று மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.











டயரில் ஏற்பட்ட கோளாறு காரணமாக, எக்ஸ்பிரஸ்வேயில் வலது புறத்தில் டிரக் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது. அப்போது வந்த பஸ், டிரக்கின் பின்புறத்தில் மோதியதாக மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டவர்கள் தெரிவித்தனர்.



Advertisement