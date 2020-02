அசாமில் மதரசாக்கள், சமஸ்கிருத மையங்களை மூட முடிவு

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

கவுகாத்தி: அசாமில் அரசு கட்டுப்பாட்டில் செயல்படும் மதரசாக்கள் மற்றும் சமஸ்கிருதம் பயிற்றுவிக்கும் மையங்களை 6 மாதங்களுக்குள் மூட திட்டமிட்டுள்ள மாநில அரசு, அதனை வழக்கமான பள்ளிகளாக மாற்ற முடிவு செய்துள்ளது.



இது தொடர்பாக அசாம் மாநில கல்வியமைச்சர் ஹிமாந்தா பிஸ்வா சர்மா கூறுகையில், மதம், வேதம், அரபி உள்ளிட்ட மொழிகளை கற்று கொடுப்பது மதச்சார்பற்ற அரசின் பணியல்ல. மாநிலத்தில், அரசு கட்டுப்பாட்டில், 1,200 மதரசாக்களும், 200 சமஸ்கிருதம் பயிற்றுவிக்கும் மையங்களும் உள்ளன. இவை எந்தவிதமான வாரியத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாமல் சுதந்திரமாக செயல்படுகின்றன.



மாணவர்களுக்கு மெட்ரிக்குலேசன் அல்லது மேல்நிலை வகுப்புகளுக்கு இணையான சான்றிதழை வழங்குவதால் குழப்பம் ஏற்படுகிறது. இதனால், தான், மதரசாக்களையும், சமஸ்கிருதம் பயிற்றுவிக்கும் மையங்களையும் வழக்கமான பள்ளிகளாக மாற்ற முடிவு செய்துள்ளோம்.







மாநிலத்தில் உள்ள 2 ஆயிரம் தனியார் மதரசாக்களையும் முறைப்படுத்த வழிமுறைகள் கொண்டு வரப்பட உள்ளது. மாநில அரசு, மதச்சார்பற்ற அரசு என்பதால், மதரீதி கல்வி பயிற்றுவிக்கும் அமைப்புகளுக்கு நிதி வழங்க முடியாது. தனியார் மதரசாக்களும், சமஸ்கிருதம் பயிற்றுவிக்கும் நிறுவனங்களும் செயல்படலாம். ஆனால், அவை முறைப்படுத்த விதிமுறைகளை கொண்டு வருவோம்.



இந்த மையங்களுக்கு 14 வயதுக்கு கீழ் உள்ள குழந்தைகள் படிக்கின்றனர். இந்த முடிவை பெற்றோர் தான் எடுக்கின்றனர். இதனால், வழக்கமான கல்வியை குழந்தைகள் இழந்துவிடக்கூடாது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

