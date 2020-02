ஒரே நாளில் 11 லட்சம் பேர்: வெற்றியால் களைகட்டும் ஆம்ஆத்மி

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: டில்லி சட்டசபை தேர்தலில் ஆம்ஆத்மி அமோக வெற்றி பெற்றதையடுத்து முடிவு வெளியான 24 மணிநேரத்தில் 11 லட்சம் பேர் அக்கட்சியில் இணைந்ததாக ஆம்ஆத்மி கட்சியினர் தெரிவித்துள்ளனர்.



டில்லி நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலில் மொத்தமுள்ள 70 தொகுதிகளில் ஆம்ஆத்மி கட்சி 62 இடங்களில் வென்று ஆட்சியை தக்கவைத்தது. தொடர்ந்து 3வது முறையாக முதல்வராக பொறுப்பேற்கும் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு நாடு முழுவதும் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் பாராட்டுகளையும், வாழ்த்துகளையும் கூறினர். இந்த வெற்றியின் மூலமாக ஆம்ஆத்மியின் அந்தஸ்து உயர்ந்துள்ளதாக அக்கட்சி தெரிவித்துள்ளது.







ஆம்ஆத்மியில் உறுப்பினராக சேருவதற்கு 'மிஸ்டு கால்' திட்டத்தை அறிவித்திருந்தது. அதன்மூலம் மக்கள் கட்சியில் சேர்ந்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், டில்லி தேர்தல் முடிவு வெளியான 24 மணிநேரத்தில், 'மிஸ்டு கால்' மூலமாக நாடு முழுவதும் இருந்து 11 லட்சம் பேர் கட்சியில் இணைந்துள்ளதாக ஆம்ஆத்மியின் அதிகாரப்பூர்வ டுவிட்டர் பக்கத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வெற்றிக்காக உழைத்த கட்சியினருக்கு உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை உயர்ந்துள்ளது புது உற்சாகத்தை அளித்துள்ளது.

