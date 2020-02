" இந்தியா வருவதில் ஆவலாக உள்ளேன்' - மெலனியா

நியூயார்க்: இந்தியா வருவதில் மிக ஆவலாக உள்ளேன் என அமெரிக்க அதிபர் மனைவி மெலனியா டிரம்ப் கூறியுள்ளார். மேலும் மோடி அழைப்புக்கு நன்றியும் தெரிவித்துள்ளார்.





அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் இம்மாதம் 24 மற்றும் 25 தேதிகளில் இந்தியா வர உள்ளார். இதற்கான ஏற்பாடுகள் துவங்கி உள்ளன. டிரம்ப்புடன் அவரது மனைவி மெலனியாவும் வருகிறார். பிரதமர் மோடி வரவற்புக்கு டிரம்ப் ஏற்கனவே நன்றி தெரிவித்து டுவிட் செய்திருந்தார்.









இந்நிலையில் அவரது மனைவி மெலனியா அவரது டுவிட்டரில்: இந்தியா வருமாறு அழைத்த பிரதமர் மோடிக்கு நன்றி ! இந்தியா செல்ல மிக ஆவலாக எதிர்நோக்கி உள்ளேன். இரு நாட்டு உறவும் வலுப்பெறும் என்பதில் எனக்கு மகிழ்ச்சி. இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.

blockquote class="twitter-tweet">Thank you @narendramodi for the kind invitation. Looking forward to visiting Ahmedabad & New Dehli later this month. @POTUS & I are excited for the trip & to celebrate the close ties between the #USA & #India. https://t.co/49LzQPiVLf

— Melania Trump (@FLOTUS) February 12, 2020

