சீனாவில் கோவிட்19, காஷ்மீரில்...?: பி.டி.பி., எம்பி ஒப்பீடு

புதுடில்லி: மக்கள் ஜனநாயக கட்சியின் ராஜ்யசபா எம்பி.,யுமான பயஸ் அகமது மீர், சீனாவில் கோவிட்-19 வைரசையும், பொது பாதுகாப்பு சட்டத்தையும் (பிஎஸ்ஏ) ஒப்பிட்டு பேசியுள்ளார்.



ஜம்மு - காஷ்மீருக்கு அளிக்கப்பட்ட சிறப்பு அந்தஸ்தை, கடந்த ஆகஸ்டில் மத்திய அரசு ரத்து செய்தது. முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, தேசிய மாநாட்டு கட்சியின் பரூக் அப்துல்லா, ஒமர் அப்துல்லா, மக்கள் ஜனநாயக கட்சியின் (பி.டி.பி) மெஹபூபா முப்தி ஆகியோர், கைது செய்யப்பட்டு வீட்டுக் காலவில் வைக்கப்பட்டனர். பரூக் அப்துல்லா மீது, ஏற்கனவே பொது பாதுகாப்பு சட்டம் பாய்ந்துள்ளது.



இந்த சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்படுவோரை, ஓராண்டு வரை சிறையிலோ அல்லது தடுப்புக் காவலிலோ விசாரணையின்றி வைக்க முடியும். இந்நிலையில், ஒமர்அப்துல்லா, மெஹபூபா முப்தி ஆகியோர் வீட்டுக் காவலில் வைக்கப்பட்டு ஆறு மாதங்கள் முடிவடைந்த நிலையில், அவர்கள் மீதும் பொது பாதுகாப்பு சட்டம் பாய்ந்துள்ளதாக, ஜம்மு - காஷ்மீர் நிர்வாகம், சமீபத்தில் அறிவித்தது.







இந்நிலையில், பி.டி.பி., எம்பி பயஸ் அகமது மீர் கூறியதாவது: நம் நாட்டில் ஜனநாயகம் இருந்தாலும் நீங்கள் ஏதாவது சொன்னால் உங்கள் மீது பொது பாதுகாப்பு சட்டம் (பி.எஸ்.ஏ) என்னும் வைரஸை புகுத்துவார்கள். சீனாவில் கோவிட்-19 வைரசை போல, இந்தியாவில் பிஎஸ்ஏ வைரஸ் உள்ளது. அதனால்தான் காஷ்மீரில் பிரச்சினைகள் குறித்து பேச மக்கள் பயப்படுகிறார்கள். பார்லி., எம்பி.,யான நான் கூட பிஎஸ்ஏ குறித்து பேச பயப்படுகிறேன். இதற்காக கூட போலீஸ் என்னை கைது செய்யலாம். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

